$83.65-0.3191.63+0.67

Базз Лайтер и Вуди точно появятся в «Истории игрушек 5»

Креативный директор Pixar Пит Доктер напомнил, что студия уже вовсю работает над «Историей игрушек 5» — продолжением нашумевшей серии мультфильмов про живые игрушки. По словам топ-менеджера, в новом мультфильме франшизы зрители снова встретятся с Баззом Лайтером и ковбоем Вуди.

Базз Лайтер и Вуди точно появятся в «Истории игрушек 5»
© Чемпионат.com

У нас есть ещё одна «История игрушек», так что Вуди и Базз возвращаются.

Возвращение Базза в новую «Историю игрушек» ещё в феврале подтвердил актёр Тим Аллен. Артист тогда отметил, что снова озвучит знаменитого игрушечного героя.

Ещё Доктер подтвердил, что его команда работает над продолжением мультфильма «Головоломка» и несколькими другими неанонсированными проектами.

Анимационная студия Pixar совместно с Disney недавно анонсировала новый полнометражный мультфильм «Элио» — тизер-трейлер проекта опубликован на YouTube.

В центре сюжета окажется история Элио, неудачливого мальчика с активным воображением. Во время прибытия на Землю инопланетная цивилизация ошибочно идентифицирует его как руководителя планеты — теперь ему предстоит наладить контакт с пришельцами.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители