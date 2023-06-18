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Фильм ученика Сокурова удостоен приза кинофестиваля в Шанхае

Российская короткометражная лента режиссера Андрея Кречетова «Дом, в котором мы жили» стала обладателем приза 25-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF). Картина удостоена «Золотого кубка» в номинации «Лучший короткометражный фильм», сообщает ТАСС.

Российский фильм получил приз кинофестиваля в Шанхае
© Газета.Ru

Данная лента является игровым дипломом режиссера в мастерской Александра Сокурова, из которой он выпустился в декабре 2022 года. Первый показ картины в Шанхае прошел 15 июня.

«Когда мы вышли на красную дорожку, я не понимал, что это все по-настоящему. Когда нас посадили и объявили, все получилось так неожиданно. Только когда шел сюда, я понял, что мы выиграли. Я на сцене вообще ничего не понимал. Очень неожиданно», — сказал агентству Кречетов.

Как считает режиссер, другие работы в разделе короткометражных лент были сильные. На награду в этой номинации претендовало 13 картин из Испании, Китая, Казахстана, Франции, Канады, Румынии и Ливана.

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