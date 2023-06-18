Российский фильм получил приз кинофестиваля в Шанхае

«Когда мы вышли на красную дорожку, я не понимал, что это все по-настоящему. Когда нас посадили и объявили, все получилось так неожиданно. Только когда шел сюда, я понял, что мы выиграли. Я на сцене вообще ничего не понимал. Очень неожиданно», — сказал агентству Кречетов.