Психологический триллер "Туман" – новая притча о любви и прощении

Этому новому отечественному фильму обеспечено внимание критиков и зрителей. Во-первых, это психологический триллер, жанр сегодня мегапопулярный; во-вторых, он придуман и поставлен женщиной, что само по себе любопытно; в-третьих, это кино на 95 процентов снято на старейшей в мире метеостанции на берегу Баренцева моря, в Териберке. Природа и обстановка здесь сама по себе триллер, погода меняется каждые пять минут, да еще по всему острову невидимой силой расставлены каменные ловушки, крутые обрывы, мощные водопады… В таком месте выжить-то подвиг, а сделать здесь полный метр - это также невыносимо тяжело, как слетать в космос.

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Впрочем, наш кинематограф, как известно, больше не знает границ.

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Еще одна причина, по которой этот фильм попал в фокус внимания критиков - имя режиссера. Наталия Гугуева известный в России документалист, ее "Форсаж", "Свидетели любви", "НЕрасставание" - уже в истории культуры, но художественное кино Гугуева до этого не снимала. Зрела, накачивала мышцы, собирала в свою копилку образы и детали, чтобы выстрелить дебютом.

"Туман" Наталии Гугуевой не только полностью оправдывает ожидания даже самых предвзятых любителей и знатоков кино, но и добирается до таких метафизических высот, к которым многие наши кинематографисты даже подходить боялись. Речь о том, как благими намерениями рушится рай.

Наталия Гугуева сразу вводит в картину свое альтер эго - главная героиня в "Тумане" кинодокументалист, причем, что важно для понимания ее мотивов - документалист начинающий, ей во чтобы то ни стало нужно отснять бомбический материал, и она такой находит - на далеком острове пропадает семейная пара метеорологов. Всеми правдами и неправдами девушка (роль исполняет актриса Театра Наций Валерия Репина) на этот остров попадает, причем в компании метеоролога, которого журналисты и следствие пытались обвинить в исчезновении коллег. Мужчина и не скрывает - да, на убийство способен, к тому же ведет себя странно, то красное платье гладит, то носится по острову с гранатой. Роль Денисом Бондаренко (Театр Вахтангова) сделана не без помарок, но для молодого актера вполне достойно.

Сюжет закручивается, и каждый новый поворот бьет под дых также неожиданно, как мощные волны, что тут и там обрушиваются на каменистые берега острова. В ткань повествования вводятся флеш-бэки, и мы видим, что происходило здесь, на краю света, перед исчезновением супругов.

А происходил там вполне себе библейский сюжет - двое (Ольга Красько и Евгений Харитонов) полюбили друг друга и уехали на далекий остров, чтобы строить там свой рай. Но дьяволу не страшны даже самые северные дали, и вот появляется третий метеоролог, статный, молодой, в прошлом военный летчик, как в такого не влюбиться Еве? К тому же он явно сочувствует ее личному горю, сострадает ей, в отличие от Адама, который, впрочем, тоже любит Еву самозабвенно, и отдавать ее третьему лишнему совсем не собирается.

Чем дальше документалистка разгадывает тайны этого потерянного рая, тем больше штормит на море, сгущается туман, в истерику срываются даже перелетные птицы… Но главный враг не природа, куда страшнее тот, кто рядом, кто, кажется, окончательно настроен погубить все живое на этом клочке вселенной.

Если переводить на язык метеорологов, то синопсис фильма можно описать так: местами рай, местами ад, холодный ветер с дождем не оставляет шансов на безоблачное существование героев. А воздух здесь, кажется, не прогреется никогда. Потому что за тепло на Земле отвечают не только потоки воздуха. Теплота - это свойство человеческих душ.

Режиссер Владимир Котт называет "Туман" северным нуаром, отчасти он прав, на время атмосфера пессимизма и недоверия захватывает зрителя, но довольно скоро становится понятно, что не только за эффектами напряжения съемочная группа приехала на край света. Сама Наталия Гугуева уверяет, что ей хотелось притчевости. Она ее, пожалуй, добилась. История получилась о любви и ненависти, о страсти и нежности, о всепрощении… О грехопадении и вознесении. О саморазрушении и собирании человека. Причем это не дешевый триллер, где хочется визжать от ужаса, рыдать или зажевывать страх попкорном, нет, все эмоции и чувства прокручиваются где-то на кромке сердца.

И все же минусы есть даже у столь выверенного и крепкого кино. Та самая природа так и не стала героем фильма, как того добивались авторы "Тумана". Скорее природа иногда примеряла на себя фуфайку режиссера - не давая снимать, например, крупные планы, которых иногда не хватало. Уверен, что многие эпизоды и вовсе возникли случайно, в попытке под непогоду подстроиться, а какие-то из-за нее не были сняты вовсе. И все же в какой-то момент природа подыграла - в самой развязке мы увидим над морем радугу, без нее финал получился бы недотянутым, и уж точно не притчевым.

Отдельные аплодисменты выдающемуся оператору-постановщику- Шандору Беркеши("Ангелы революции", "14+", "Зулейха открывает глаза"), он с духами острова боролся голыми руками, в том смысле, что снимал без штатива, и снял виртуозно. Везение, что именно такой богатырь оказался рядом с хрупкой Наталией на ее дебютной картине. Отмечу и блестящую работу колориста, это Алексей Лебешев, задача перед ним стояла тяжелейшая - раскрасить мир "Книги Бытия". Он справился.

Кстати