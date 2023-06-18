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«Флэшу» прогнозируют очень слабый старт в США

15 июня состоялась мировая премьера фильма «Флэш». В первый день в прокате США лента заработала лишь $ 24,5 млн с учётом предпремьерного показа в четверг. Ранее аналитики были уверены, что в первые выходные (первые три дня с премьеры) кинокомикс точно привлечёт около $ 75 млн в домашнем прокате. Теперь они скорректировали прогноз и считают, что картина в этот уикенд получит в американском прокате $ 60 млн.

«Флэшу» прогнозируют очень слабый старт в США
© Чемпионат.com

Важно напомнить, что критики и первые зрители приняли «Флэша» неоднозначно. Журналисты и блогеры хвалят фильм за спецэффекты, драматичные сцены и бодрую первую половину повествования, при этом ругая за вторую половину и сумбурную подачу сюжета.

«Флэш» официально не доберётся до России, однако некоторые киносети страны уже назвали дату премьеры. В MORI CINEMA и других кинотеатрах премьера ленты состоится уже 22 июня. Судя по всему, это вновь будет либо показ, организованный другой компанией, либо же фильм станет частью «предсеансового обслуживания».

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