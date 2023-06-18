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Крис Хемсворт анонсировал фильм «Операция по спасению 3»

Во время презентации Tudum актёр Крис Хемсворт заявил, что у серии фильмов «Тайлер Рейк: Операция по спасению» появится третья часть. Судя по всему, руководство Netflix полностью устроили первые показатели сиквела, и авторы картины уже работают над триквелом.

Крис Хемсворт анонсировал фильм «Операция по спасению 3»
© Чемпионат.com

Фильмы серии «Операция по спасению» рассказывают про нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают на первый взгляд абсолютно невозможные задания. Так, в первой части он спасает сына наркобарона из бангладешских трущоб и едва не погибает. В сиквеле же он выручает семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы. Сценаристом картин выступил один из режиссёров «Мстителей» Джо Руссо, поставил обе ленты Сэм Харгрейв — он же займётся и третьей частью.

Детальными показателями «Операции по спасению 2» Netflix поделится уже в ночь на среду. Первый фильм в 2020 году посмотрели в течение 99 млн часов за месяц.

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