«Газпром-Медиа» снимает иностранный фильм в Китае

Юлия Голубева: "Буквально на днях в Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный». Это первый зарубежный проект, снимающийся на территории Китая за последние четыре года. Это драма, которую мы делаем совместно с кинокомпанией «Кинослово», совместно с киностудией «Тритэ». Это пронзительная, светлая и полная юмора история вдохновлена невероятными реальными событиями"