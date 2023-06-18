«Газпром-Медиа» снимает иностранный фильм в Китае
Кинокомпания «Централ Партнершип», входящая в «Газпром-Медиа», снимает в Шанхае фильм совместно с компанией «Кинослово» Петра Анурова и студией «Тритэ» Никиты Михалкова. Это первый иностранный проект, снимающийся на территории КНР за последние четыре года, сообщила заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Юлия Голубева во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Кинокомпании уже приступили к совместным съёмкам. Будущий фильм не является совместным производством России и Китая, однако китайские коллеги оказывают помощь.
Юлия Голубева: "Буквально на днях в Шанхае начались съемки фильма «Ненормальный». Это первый зарубежный проект, снимающийся на территории Китая за последние четыре года. Это драма, которую мы делаем совместно с кинокомпанией «Кинослово», совместно с киностудией «Тритэ». Это пронзительная, светлая и полная юмора история вдохновлена невероятными реальными событиями"
Также уточняется, что фильм «Ненормальный» изначально планировалось снимать в США, но по ряду причин от этой идеи пришлось отказаться. Кинокомпании переделали сценарий и перенесли съёмки в Китай.