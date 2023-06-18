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Хидео Кодзима рассказал о работе над фильмом Death Stranding

Хидео Кодзима не будет режиссировать фильм по игре Death Stranding. Вместо этого он возьмёт на себя обязанности продюсера, а также будет курировать сюжет, визуальную составляющую и дизайн грядущей ленты.

Хидео Кодзима рассказал о работе над фильмом Death Stranding
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Я активно участвую в продюсировании, а также отвечаю за сюжет, внешний вид и дизайн экранизации Death Stranding, но не отвечаю за режиссуру.

Экранизация не будет стандартным блокбастером, как большинство фильмов по мотивам видеоигр. Кодзима хочет создать более авторское и даже артхаусное кино, потому что у него и его партнёров нет цели заработать на картине миллионы.

Производство фильма Death Stranding курирует Hammerstone Studios. Студия также работает над сиквелом иронично-ностальгического боевика Kung Fury. Компания полностью финансирует киноверсию постапокалиптической фантастики, а продюсированием, помимо Кодзимы, занимается Алекс Лебовичи («Кунг Фьюри 2», «Варвар»). Пока неизвестно, кому доверили сценарий и кто займёт режиссёрское кресло.

Дата выхода и подробности сюжета экранизации тоже неизвестны.

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