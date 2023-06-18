Даже умереть не получилось: выходит триллер с Мэлом Гибсоном «Время расплаты»
29 июня в российский прокат выходит экшен-триллер «Время расплаты» (в оригинале Confidential Informant) с Мэлом Гибсоном в главной роли.
Том Моран – детектив, которому нечего терять. Он смертельно болен и настроен уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи – погибнуть на службе. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную смерть, однако впутывается в еще более глубокий заговор. Оказывается, не только он мечтает использовать систему: верхушка полиции также замешана в грязных делах. Что ж, теперь у Тома просто нет выбора: перед смертью он должен сделать нечто действительно важное для города и закона.
Вместе с Мэлом Гибсоном в фильме сыграли актриса и фотомодель Кейт Босворт, Доминик Перселл (сериал «Побег»), а также Ник Стал (Джон Коннор в «Терминатор 3: Восстание машин»).