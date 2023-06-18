Франшиза «Миссия: невыполнима» не завершится после выхода восьмой части

12 июля в прокат выходит «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, Часть 1». Ранее была информация о том, что после выхода второй «Смертельной расплаты» киносериал с Томом Крузом всё-таки точно завершится. Но режиссёр, сценарист и многолетний партнёр Круза Кристофер Маккуорри заявил, что на этом знаменитая серия шпионских боевиков не закончится.

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По словам постановщика, у него, Тома и остальной команды уже есть идеи, как дальше развивать киноцикл «Миссия невыполнима».