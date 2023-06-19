"Переводчик" Гая Ричи возглавил кинопрокат в России и СНГ

Кинокартина "Переводчик" режиссера Гая Ричи стала лидером проката в России и странах СНГ, собрав 32,6 млн руб. за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 15 по 18 июня.

Главный герой "Переводчика" Джон Кинли (Джейк Джилленхол) — морпех США, который вместе с переводчиком Ахмедом чудом спасается от плена в Афганистане. После возвращения домой герой узнает, что за его голову объявлена награда, а спасший его Ахмед для "Талибана" (организация запрещена в России) — враг номер один. Понимая, что он теперь должник Ахмеда, Кинли возвращается в Афганистан с целью спасти переводчика и его семью.