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Фильм "Переводчик" Гая Ричи возглавил кинопрокат в России и СНГ

Кинокартина "Переводчик" режиссера Гая Ричи стала лидером проката в России и странах СНГ, собрав 32,6 млн руб. за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 15 по 18 июня.

"Переводчик" Гая Ричи возглавил кинопрокат в России и СНГ
© Газета.Ru

Главный герой "Переводчика" Джон Кинли (Джейк Джилленхол) — морпех США, который вместе с переводчиком Ахмедом чудом спасается от плена в Афганистане. После возвращения домой герой узнает, что за его голову объявлена награда, а спасший его Ахмед для "Талибана" (организация запрещена в России) — враг номер один. Понимая, что он теперь должник Ахмеда, Кинли возвращается в Афганистан с целью спасти переводчика и его семью.

На втором месте расположился фильм Клима Шипенко "Вызов", собравший 24,2 млн руб. за выходные. На третьем - российский фильм режиссера Александра Богуславского "Сквозь время", который собрал 20,5 млн руб.

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