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Том Холланд рассказал о секрете фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

На днях актёр Том Холланд в коротком видео для издания The Hollywood Reporter рассказал, что среди всех актёров фильма «Человек-паук: Нет пути домой» ему лучше всего получилось скрыть главный секрет картины о появлении трёх версий Человека-паука.

По словам Холланда, каждый из ключевых актёров на чём-то прогорел, кроме него самого.

Давайте честно: я лучше всех хранил секрет нашего третьего фильма. Эндрю заметили во время доставки еды, Тоби тоже где-то спалился. Альфред Молина рассказывает всем в супермаркете, что он появится в новом фильме про Человека-паука. Уиллема Дефо увидели в аэропорту.

«Человек-паук: Нет пути домой» вышел в прокат в декабре 2021 и даже успел получить официальный релиз в России.

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