Как Наталья Селезнева получила роль в «Операции «Ы»

Советская актриса Наталья Селезнева 19 июня отмечает свой день рождения — ей исполнилось 78 лет. Она прославилась благодаря роли Лиды в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

© Вечерняя Москва

В одной из сцен знаменитого фильма Селезневой пришлось впервые для советского кинематографа остаться наедине с мужчиной в одном белье. Такое было немыслимо для кино той эпохи, однако режиссеру ленты Леониду Гайдаю удалось воплотить свою задумку в жизнь.

Когда Гайдай увидел Селезневу, то решил устроить ей своеобразную проверку на стойкость. Для режиссера было важно, чтобы экранная «хорошая девочка Лида» сняла с себя платье совершенно непринужденно и без малейшего намека на эротизм. В ином случае фильм просто не пропустили бы цензоры.

Во время диалога Гайдай заявил, что Селезнева в целом ему нравится, однако «у нее не очень хорошая фигура», подметил режиссер. Девушка разозлилась на слова Гайдая и возмущенно ответила: «Это у меня-то плохая фигура?». И одним движением сбросила платье, оставшись перед режиссером в купальнике.