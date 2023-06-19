Зрители выбрали самый ожидаемый мультфильм лета 2023

Одно понятно точно — от жары удастся спастись в кинотеатрах: темнота залов, кондиционеры, удобные кресла, аппетитный перекус, приятная компания и новая история. Тлум.Ру не так давно показывал 13 полнометражных мультфильмов этого лета. Ну что?

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Подводим итоги, расставляем всех по законным результатам зрительского голосования.

Видео дня

№ 13: «Просто супер»

Чего ждём от истории: мужского и женского противостояния. Сразу видно, что во вселенной мультфильма никто не в курсе о существовании «Суперсемейки» — где нет никакого гендерного разделения для необходимого геройствования. И сомнения в чужих способностях отсутствуют. Сила и желание есть? Вперёд, спасать людей!

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Чего ждём от истории: нетипичного решения часто случающихся проблем. На огороде, в дачных домиках или возле водоёмов — тут и там вечно что-то выходит из-под контроля. Главные герои вместе с динозаврами, превращающимися в разнообразную технику, всегда найдут выход.

№ 11: «Зверогонщики»

Чего ждём от истории: помеси «Королевских каникул», «Гномов в деле» и немного «Безумного Макса». Первые два мультфильма вспомнились не случайно — они все от одной студии. Здесь герой сделает сомнительную ставку на свою победу, придётся попотеть в попытке урвать первое место.

№ 10: «Герои волшебного леса»

Чего ждём от истории: крепкой дружбы животных-хранителей на фоне визуально приятного леса, всё дело в выбранной создателями и аниматорами цветовой гамме. Она будто калейдоскоп, плавно переливается из одной части спектра в другую и обратно.

№ 9: «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

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Чего ждём от истории: нового взгляда на главных канализационных королей, выросших под присмотром крысы Сплинтера. Он здесь, что приятно, больше как родительская фигура, чем наставник. Вот и верно — такая смена градуса в лучшую сторону повлияет на восприятие мультфильма.

№ 8: «Нимона»

Чего ждём от истории: бешеного темпа повествования, его пусть разбавляют соответствующими вставками для тех, кто не успевает. Из самого полезного — читать комикс не требуется, в мультфильм, похоже, смогут включить всё самое необходимое.

№ 7: «Катак. Ледниковый побег»

Чего ждём от истории:«В поисках Немо» в увеличенном формате и без тёплых подводных течений, здесь герою предстоит разбивать лёд — буквально и фигурально. Мощь плавников и веры в лучшее станут его подспорьем.

№ 6: «Маша и Медведь в кино: Скажите „Ой!“»

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Чего ждём от истории: ничего не ждём, но это потому что мультфильм уже вышел и мы его обозревали, спойлеров нет — можете смело узнать, чем он приглянется детям.

№ 5: «Барби»

Чего ждём от истории: задорного переиначивания сюжетов, где герои попадают в другую реальность. Куколка Барби и её верный Кен заявят о своей реальности обычным людям — из этого обещает получиться нечто грандиозное и остроумное одновременно.

№ 4: «Руби Гильман: Приключения кракена-подростка»

Чего ждём от истории: «Дрянных девчонок» для аудитории помладше. И обязательное разрушение стереотипов должно настигнуть всех героинь и героев, потому что коль скоро центральные персонажки вышли из воды — они должны найти общий язык, даже если сперва случится их сражение.

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Чего ждём от истории: и опять — уже не ждём, читайте наш обзор. Вторая часть только разгоняет мультивселенную Пауков, дальше будет жарче и жарче.

Чего ждём от истории: здесь сложно сказать. Учитывая, что первые критики остались крайне недовольны мультфильмом от студии Pixar, хочется всё равно продолжать верить в лучшее. По крайней мере, ждём красивущую анимацию — этого не отнять.

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