"Догмен" и "Скалолаз" покажут в России сразу две кинопрокатных компании

Первыми совместными проектами станут высокобюджетный хоррор "Два, три, демон, приди!", премьера которого запланирована на 17 августа, и долгожданное возвращение Люка Бессона в большое кино с фильмом "Догмен" (28 сентября). В ближайшие пять лет "Атмосфера кино" и Arna Media планируют выпустить не менее 50 картин. В этом пакете - и блокбастер "Скалолаз 2" с Сильвестром Сталлоне , и продолжение культовой картины "Оружейный барон 2" с Николасом Кейджем и Биллом Скарсгардом , и эротический триллер "Плохая девочка" с Николь Кидман и Харрисом Дикинсом и другие громкие релизы.

Партнерство двух компаний было протестировано в мае 2023 года, когда "Атмосфера Кино" и Arna Media совместно выпустили в прокат зарубежные проекты "Кунг-фу жеребец" и "Мегалодон" - последний уже собрал в российском прокате более 115 млн. руб. А первым опытом сотрудничества можно считать релизы "Доспехи бога 3: Миссия зодиак" (2012) и "Возвращение героя" (2013). Тогда Вадим Иванов (на тот момент руководивший компанией UPI Россия) и Надежда Мотина (возглавлявшая Premium Film) не только сверхуспешно прокатали оба фильма (сборы "Доспехов бога" - более 10 миллионов долларов - до сих пор этот рекорд азиатских фильмов в России не превзойден), но и привезли на российские премьеры исполнителей главных ролей в этих картинах - Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера.