«Элементарно» показал худший старт в прокате за всю историю Pixar

Мультфильм «Элементарно» показал худший старт в американском прокате за всю историю Pixar
«Элементарно» (Elemental) дебютировал в США с суммой в 44,5 миллиона долларов.
Variety пишет, что в первый уикенд мультфильм от Pixar получил только 25,9 миллиона долларов. Этот результат оказался худшим в истории студии.
На создание мультфильма потратили 200 миллионов долларов, а на маркетинг – почти 100 миллионов.
По данным Disney, «Элементарно» вышел только в 17 странах, не считая США. Только три из них имеют для студии большое значение.
Так, в Китае мультфильм показал результат в 5,2 миллиона долларов, в Корее – 3,2 миллиона, а в Австралии – 1,1 миллиона.
Премьера «Элементарно» состоялась на Каннском кинофестивале. Критикам мультфильм показался запутанным.
Тогда на Rotten Tomatoes рейтинг проекта составил 63 процента. Этот результат – один из худших показателей Pixar. Сейчас рейтинг вырос до 76 процентов.
В мультфильме действие происходит в вымышленном городке Элемент-Сити. В нём проживают разные элементы – огонь, вода, воздух и земля.
В центре сюжета – отношения пламенной девушки Эмбер Люмен и элементаля воды Уэйда Риппла.