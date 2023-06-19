«Элементарно» показал худший старт в прокате за всю историю Pixar

«Элементарно» (Elemental) дебютировал в США с суммой в 44,5 миллиона долларов.

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Variety пишет, что в первый уикенд мультфильм от Pixar получил только 25,9 миллиона долларов. Этот результат оказался худшим в истории студии.

На создание мультфильма потратили 200 миллионов долларов, а на маркетинг – почти 100 миллионов.

По данным Disney, «Элементарно» вышел только в 17 странах, не считая США. Только три из них имеют для студии большое значение.

Так, в Китае мультфильм показал результат в 5,2 миллиона долларов, в Корее – 3,2 миллиона, а в Австралии – 1,1 миллиона.

Премьера «Элементарно» состоялась на Каннском кинофестивале. Критикам мультфильм показался запутанным.

Тогда на Rotten Tomatoes рейтинг проекта составил 63 процента. Этот результат – один из худших показателей Pixar. Сейчас рейтинг вырос до 76 процентов.

В мультфильме действие происходит в вымышленном городке Элемент-Сити. В нём проживают разные элементы – огонь, вода, воздух и земля.