Тор Уик: рецензия на фильм "Тайлер Рейк 2"

На стриминге Netflix состоялась премьера сиквела фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению". Смогла ли вторая часть превзойти первую, означает ли выход продолжения создание новой масштабной кинофраншизы - на эти и многие другие вопросы постараемся ответить в этом тексте.

© Российская Газета

Оригинальная картина запомнилась примерно ничем. Разве только дебильной концовкой и тем, что она, по большей части, была экранизацией мема "У нас есть свой Джон Уик дома".

Видео дня

"Тайлер Рейк 2" начинается с финала первой части - нашпигованный свинцом протагонист падает с моста в речку-вонючку, откуда его вылавливают и на вертолете доставляют в ОАЭ, где чудеса дубайской народной медицины делают Тора снова могучим.

После главного героя селят в хижину где-то на отшибе в Австрии. Там он планирует жить и грустить, подражая Киану Ривзу, в компании собачки и парочки домашних куриц, но оказывается втянут в очередную "миссию по извлечению". Подвязывает его на работу внезапно появившийся персонаж Идриса Эльбы, что еще больше придает "марвеловости" происходящему.

Так, стало известно, что у бывшей жены Рейка есть сестра. Она оказалась запертой в тюрьме в Грузии вместе со своими детьми, а виноваты в этом грузинские братишки-мафиози Зураб и Давит, которые собрали вокруг себя ОПГ, назвавшую себя "Нагази" (это, если что, порода собак такая).

Из-за всей этой "Санты-Барбары" герой Криса Хемсворта вынужден отказаться от спокойной отставки и отправляется спасать свояченицу. С этого места, собственно, и начинается экшн.

Побег из тюрьмы снят как будто одним длинным дублем, якобы без монтажных склеек, которые при тщательном рассмотрении, конечно же, можно без труда заметить.

Какой-то выдающейся боевой хореографии выделить не получится, ставка в сценах сделана на массовость, и она особо не впечатляет. Ни о каких ган-кате и ган-фу речи тоже не идет. Один раз Хемсворта в кадре немного подожгли, чтобы он почувствовал себя не богом грома, а богом огня, есть обязательный для жанра эпизод на движущемся поезде, в котором появляется босс-вертолет. Даже в прошлогоднем южнокорейском "Картере" от того же Netflix это все уже было - и было реализовано на порядок изобретательнее и интереснее.

Где-то к середине ленты возникает ощущение, что "тупая стрелянина" - это в целом неплохой и емкий штамп для обозначения того, что творится на экране.

Из-за того, что за событиями следить скучно, начинают сами собой появляться вопросы о проработке деталей. Например, по ходу фильма не раз показываются бойцы, полностью облаченные в серьезную, чуть ли не саперную, броню, - с защитой плеч, шеи и прочего - но при этом они не стали использовать шлемы. И как вы думаете, как они заканчивали? Правильно - с пулей в черепе.

Сверху всего этого авторы еще зачем-то навалили драмы об отношениях Тайлера Рейка со своей бывшей женой и их прошлом. И тут явно становится понятно, что в комедийном амплуа Хемсворт смотрится куда более выигрышно и убедительно, нежели в драматическом.

В ходе промо-кампании актер снялся в двух роликах, в которых смешно рекламировал фильм - так вот, в них за его игрой наблюдать во сто крат интереснее, чем смотреть за очередными потугами выдавить на пустом месте слезу из зрителя.

В итоге формулу "Тайлера Рейка 2" можно описать следующим образом: "Джон Уик + Call of Duty - харизма протагониста - впечатляющий визуал".

Даже учитывая нарочитую вторичность концепции, картина лишена какой-либо индивидуальности и собственного стиля. В результате получилась беспроглядная безвкусица, которую неизбежно ждет франшизное расширение. Создатели уже анонсировали триквел с Хемсвортом в главной роли, хоть это и трудно вяжется с обещаниями артиста поставить свою карьеру на паузу.