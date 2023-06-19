Биограф создателя ядерной бомбы в полном восторге от «Оппенгеймера»

"Я ошеломлён и эмоционально всё ещё прихожу в себя после того, как посмотрел фильм. Это будет ошеломляющее художественное достижение, и я надеюсь, что оно вызовет национальный, даже глобальный разговор о проблемах, о которых Оппенгеймер отчаянно пытался всем рассказать. О том, как жить в атомный век, как жить с бомбой, о маккартизме, что значит быть патриотом, и каковы возможности учёного в обществе, пропитанном технологиями и наукой, высказываться на общественные темы".