Новый мультфильм «Элементарно» показал худшие сборы в истории Pixar

Новый анимационный фильм под названием «Элементарно» показал худший старт в США за всю историю Pixar. Об этом сообщает Variety.

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Мультфильм собрал 25,9 миллиона долларов в домашнем прокате — это стало худшим дебютом в истории студии. «Элементарно» показали в 17 странах мира, не считая США, а общая сумма сборов составила 44,5 миллиона долларов.

В сообщении для прессы представители Disney упомянули, что мультфильм был запущен на гораздо меньшем количестве рынков. Только три страны, в которых он был показан, — Китай (5,2 миллиона долларов), Корея (3,2 миллиона долларов) и Австралия (1,1 миллиона долларов) — имеют большое значение для студии.

На создание «Элементарно» было потрачено 200 миллионов долларов. Помимо этого, было дополнительно выделено 100 миллионов долларов на продвижение картины.