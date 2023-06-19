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Новый мультфильм «Элементарно» показал худшие сборы в истории Pixar

Новый анимационный фильм под названием «Элементарно» показал худший старт в США за всю историю Pixar. Об этом сообщает Variety.

Новый мультфильм «Элементарно» показал худшие сборы в истории Pixar
© Lenta.ru

Мультфильм собрал 25,9 миллиона долларов в домашнем прокате — это стало худшим дебютом в истории студии. «Элементарно» показали в 17 странах мира, не считая США, а общая сумма сборов составила 44,5 миллиона долларов.

В сообщении для прессы представители Disney упомянули, что мультфильм был запущен на гораздо меньшем количестве рынков. Только три страны, в которых он был показан, — Китай (5,2 миллиона долларов), Корея (3,2 миллиона долларов) и Австралия (1,1 миллиона долларов) — имеют большое значение для студии.

На создание «Элементарно» было потрачено 200 миллионов долларов. Помимо этого, было дополнительно выделено 100 миллионов долларов на продвижение картины.

Ранее Pixar опубликовала полноценный трейлер «Элементарно». Мультфильм повествует об обитателях города Стихий, где представители огня, воды, земли и воздуха живут бок о бок. Основная сюжетная линия расскажет о взаимоотношениях огненной молодой женщины Эмбер Люмен и водного парня Уэйда Риппла. Их роли озвучили Леа Льюис и Мамуду Ати.

Режиссером проекта выступил Питер Сон, известный по работе над такими культовыми лентами от Pixar, как «Суперсемейка», «Рататуй», «Лука» и другие. Продюсерами стали Денис Рим («История игрушек 4», «Тачки 2») и Пит Доктер («Я краснею», «Базз Лайтер», «Лука»).

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