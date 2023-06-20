Самые кассовые фильмы за всю историю кино
Наверняка каждый режиссер мечтает снять не только красивый и умный фильм, но и прибыльный. И особенно этого хотят продюсеры, одна из задач которых в том и состоит, чтобы фильм оправдал все затраты, связанные с его производством. Иногда случаются прорывы, когда фильм, от которого много и не ожидали, но зрители решили по-своему. Но чаще всего самые кассовые фильмы получаются в результате точного расчета и слаженной работы целой команды.
«Рамблер» предлагает подборку фильмов, которые заработали в мировом прокате рекордные суммы.
1. Аватар
- Сборы: 2,1 млрд долларов
- Год выхода: 2009
- Режиссер: Джеймс Кэмерон
- Актеры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана
В 2009 году этот фильм восхитил практически всех. Красивая, добрая, умная, трогательная история о затерянном мире, в котором живут уникальные существа и правят вечные ценности. Но мир оказывается под угрозой уничтожения, и угрожают ему – люди. Параллелей с историей и даже современностью можно провести массу, а значит актуальным этот фильм останется еще очень долгое время.
2. Мстители: Финал
- Сборы: 1,9 млрд долларов
- Год выхода: 2019
- Режиссер: Энтони Руссо
- Актеры: Роберт Дауни мл., Крис Эванс
Этот фильм фанаты вселенной Marvel очень ждали, и не напрасно. Зрелище получались эпическим, а это главное требование к фильмам про супергероев. История об извечной борьбе добра и зла, рассказанная языком комиксов. Смотреть очень стоит, потому что это красиво.
3. Аватар: Путь воды
- Сборы: 1,6 млрд долларов
- Год выхода: 2022
- Режиссер: Джеймс Кэмерон
- Актеры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана
Повторить успех первого «Аватара» режиссеру Джеймсу Кэмерону не удалось, но вряд ли он на это всерьез рассчитывал. Тем не менее и такой результат – это абсолютный и неоспоримый успех. Конечно, зрители вновь захотели оказаться в мире ярких красок и удивительных существ, похожих и на кошек, и на людей, и проголосовали сердцем – просто купив билеты на сеанс.
4. Титаник
- Сборы: 1,6 млрд долларов
- Год выхода: 1997
- Режиссер: Джеймс Кэмерон
- Актеры: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет
Четвертый фильм в мировом рейтинге. Но в далеком 1997 году, казалось, что его успех сложно повторить. Более десяти лет рекорд по сборам, установленный «Титаником» никому не удавалось побить. Но в 2009 году Джеймс Кэмерон превзошел сам себя, представив миру «Аватар». Сюжет пересказывать нет смысла, просто красивые Кейт и Лео, замерзший поцелуй и ледяная бездна. Кстати, у зрителей неизбежно возник вопрос, почему же Кейт не подвинулась на этой двери и так просто отпустила Лео. Физики на этот вопрос отвечают однозначно – это было невозможно, дверь под весом двоих перевернулась бы.
5. Мстители: Война бесконечности
- Сборы: 1,4 млрд долларов
- Год выхода: 2018
- Режиссер: Энтони Руссо
- Актеры: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт
Еще одна история про мстителей, которая показала рекордные сборы. Команда собралась очень крутая и показала класс. Интригу закрутили до предела, оставив хороший задел для следующей части, и не прогадали. Следующий фильм «Мстители: Финал» показал рекорд по сборам, уступив только «Аватару» 2009 года.
6. Форсаж 7
- Сборы: 1,2 млрд долларов
- Год выхода: 2015
- Режиссер: Джеймс Ван
- Актеры: Вин Дизель, Пол Уокер
Последний фильм франшизы с участием Пол Уокера, который трагически погиб. Зрители очень любили актера, поэтому иного результата эта лента показать не могла.
7. Звездные войны: Пробуждение силы
- Сборы: 1,1 млрд долларов
- Год выхода: 2015
- Режиссер: Джей Джей Абрамс
- Актеры: Харрисон Форд, Марк Хэмилл
Еще одна продолжительная франшиза – первая часть «Звездных войн» вышла в далеком 1977 году. Почти сорок лет понадобилось, чтобы сборы показали впечатляющий результат. Но фанаты любят «Звездные войны» не за рекорды, а за атмосферу.
8. Король Лев
- Сборы: 1,1 млрд долларов
- Год выхода: 2019
- Режиссер: Джон Фавро
- Актеры: Джеймс Эрл Джонс, Дональд Гловер
Классическая диснеевская история, которую сняли с применением всех самых современных технологий. Если любите сказку, смотрите вместе с детьми. Но будьте готовы, все самые трогательные сцены на месте, запасайтесь носовыми платками.
9. Человек-паук: Нет пути домой
- Сборы: 1,1 млрд долларов
- Год выхода: 2021
- Режиссер: Джон Уоттс
- Актеры: Том Холланд, Зендея
Красавчик Том Холланд и восхитительная Зендея сделали все для того, чтобы фильм стал успешным. Они познакомились на съемках, а после все чаще стали попадать на фото папарацци. Сначала их подозревали в том, что роман коммерческий и нужен лишь для того, чтобы подогреть интерес к фильму, но их отношения продолжаются, и оба довольно бережно относятся друг к другу.
10. Мир Юрского периода
- Сборы: 1 млрд долларов
- Год выхода: 2015
- Режиссер: Колин Треворроу
- Актеры: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард
Кажется, что путешествие в «Мир Юрского периода» абсолютно безопасно. И это было так, пока один из искусственно выращенных динозавров вдруг не вырвался из-под контроля. Навести порядок и всех спасти берется прекрасный Крис Пратт и побеждает.