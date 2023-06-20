Самые кассовые фильмы за всю историю кино

Наверняка каждый режиссер мечтает снять не только красивый и умный фильм, но и прибыльный. И особенно этого хотят продюсеры, одна из задач которых в том и состоит, чтобы фильм оправдал все затраты, связанные с его производством. Иногда случаются прорывы, когда фильм, от которого много и не ожидали, но зрители решили по-своему. Но чаще всего самые кассовые фильмы получаются в результате точного расчета и слаженной работы целой команды.

© Кадр из фильма "Аватар"

«Рамблер» предлагает подборку фильмов, которые заработали в мировом прокате рекордные суммы.

Видео дня

1. Аватар

Сборы: 2,1 млрд долларов

Год выхода: 2009

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Актеры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана

В 2009 году этот фильм восхитил практически всех. Красивая, добрая, умная, трогательная история о затерянном мире, в котором живут уникальные существа и правят вечные ценности. Но мир оказывается под угрозой уничтожения, и угрожают ему – люди. Параллелей с историей и даже современностью можно провести массу, а значит актуальным этот фильм останется еще очень долгое время.

2. Мстители: Финал

Сборы: 1,9 млрд долларов

Год выхода: 2019

Режиссер: Энтони Руссо

Актеры: Роберт Дауни мл., Крис Эванс

Этот фильм фанаты вселенной Marvel очень ждали, и не напрасно. Зрелище получались эпическим, а это главное требование к фильмам про супергероев. История об извечной борьбе добра и зла, рассказанная языком комиксов. Смотреть очень стоит, потому что это красиво.

3. Аватар: Путь воды

Сборы: 1,6 млрд долларов

Год выхода: 2022

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Актеры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Повторить успех первого «Аватара» режиссеру Джеймсу Кэмерону не удалось, но вряд ли он на это всерьез рассчитывал. Тем не менее и такой результат – это абсолютный и неоспоримый успех. Конечно, зрители вновь захотели оказаться в мире ярких красок и удивительных существ, похожих и на кошек, и на людей, и проголосовали сердцем – просто купив билеты на сеанс.

4. Титаник

Сборы: 1,6 млрд долларов

Год выхода: 1997

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Актеры: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет

Четвертый фильм в мировом рейтинге. Но в далеком 1997 году, казалось, что его успех сложно повторить. Более десяти лет рекорд по сборам, установленный «Титаником» никому не удавалось побить. Но в 2009 году Джеймс Кэмерон превзошел сам себя, представив миру «Аватар». Сюжет пересказывать нет смысла, просто красивые Кейт и Лео, замерзший поцелуй и ледяная бездна. Кстати, у зрителей неизбежно возник вопрос, почему же Кейт не подвинулась на этой двери и так просто отпустила Лео. Физики на этот вопрос отвечают однозначно – это было невозможно, дверь под весом двоих перевернулась бы.

5. Мстители: Война бесконечности

Сборы: 1,4 млрд долларов

Год выхода: 2018

Режиссер: Энтони Руссо

Актеры: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт

Еще одна история про мстителей, которая показала рекордные сборы. Команда собралась очень крутая и показала класс. Интригу закрутили до предела, оставив хороший задел для следующей части, и не прогадали. Следующий фильм «Мстители: Финал» показал рекорд по сборам, уступив только «Аватару» 2009 года.

6. Форсаж 7

Сборы: 1,2 млрд долларов

Год выхода: 2015

Режиссер: Джеймс Ван

Актеры: Вин Дизель, Пол Уокер

Последний фильм франшизы с участием Пол Уокера, который трагически погиб. Зрители очень любили актера, поэтому иного результата эта лента показать не могла.

7. Звездные войны: Пробуждение силы

Сборы: 1,1 млрд долларов

Год выхода: 2015

Режиссер: Джей Джей Абрамс

Актеры: Харрисон Форд, Марк Хэмилл

Еще одна продолжительная франшиза – первая часть «Звездных войн» вышла в далеком 1977 году. Почти сорок лет понадобилось, чтобы сборы показали впечатляющий результат. Но фанаты любят «Звездные войны» не за рекорды, а за атмосферу.

8. Король Лев

Сборы: 1,1 млрд долларов

Год выхода: 2019

Режиссер: Джон Фавро

Актеры: Джеймс Эрл Джонс, Дональд Гловер

Классическая диснеевская история, которую сняли с применением всех самых современных технологий. Если любите сказку, смотрите вместе с детьми. Но будьте готовы, все самые трогательные сцены на месте, запасайтесь носовыми платками.

9. Человек-паук: Нет пути домой

Сборы: 1,1 млрд долларов

Год выхода: 2021

Режиссер: Джон Уоттс

Актеры: Том Холланд, Зендея

Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Красавчик Том Холланд и восхитительная Зендея сделали все для того, чтобы фильм стал успешным. Они познакомились на съемках, а после все чаще стали попадать на фото папарацци. Сначала их подозревали в том, что роман коммерческий и нужен лишь для того, чтобы подогреть интерес к фильму, но их отношения продолжаются, и оба довольно бережно относятся друг к другу.

10. Мир Юрского периода

Сборы: 1 млрд долларов

Год выхода: 2015

Режиссер: Колин Треворроу

Актеры: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард

Кадр из фильма "Мир Юрского периода"