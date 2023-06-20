Вышел трейлер фильма "Крэйвен-охотник"

Sony Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Крэйвен-охотник». Это новая кинолента по мотивам вселенной «Человека-паука». Новое произведение повествует о становлении одного из главных противников Питера Паркера — русского мигранта Сергея Кравинова.

Ранее стало известно, что Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в «Носферату» Роберта Эггерса. Подробности о роли актера пока не раскрываются, но известно, что Тейлор-Джонс рассматривался в проект еще в 2019 году, когда Эггерс пытался запустить его в первый раз. Тогда актер должен был исполнить главную роль вампира.