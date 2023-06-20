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Вышел трейлер фильма "Крэйвен-охотник" с Аароном Тейлором-Джонсоном

Sony Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Крэйвен-охотник». Это новая кинолента по мотивам вселенной «Человека-паука». Новое произведение повествует о становлении одного из главных противников Питера Паркера — русского мигранта Сергея Кравинова.

Вышел трейлер фильма "Крэйвен-охотник"
© Газета.ру

Главные роли в картине исполнили Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули»), Рассел Кроу («Гладиатор»), Ариана Дебос («Вестсайдская история»), Кристофер Эбботт («Человек на Луне»), Алессандро Нивола («Амстердам») и другие. Режиссерское кресло занял Джей Си Чендор, который ранее работал над проектом «Тройная граница».

Мировая премьера фильма «Крэйвен-охотник» состоится 6 октября текущего года. О премьере в России ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в «Носферату» Роберта Эггерса. Подробности о роли актера пока не раскрываются, но известно, что Тейлор-Джонс рассматривался в проект еще в 2019 году, когда Эггерс пытался запустить его в первый раз. Тогда актер должен был исполнить главную роль вампира.

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