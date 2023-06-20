Чем хорош новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление»

В российский прокат выходит «Мое преступление» Франсуа Озона — фильм, которым прославленный французский режиссер продолжает гнуть комедийную линию, начатую «8 женщинами» и «Отчаянной домохозяйкой».

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«Лента.ру» рассказывает, чем хороша эта внешне легкомысленная картина о стычке феминизма и патриархата.

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Париж, середина 1930-х. Актриса-неудачница Мадлен Вердье (Надя Терешкевич) влетает в свою съемную квартиру, чтобы скорее пожаловаться подруге-адвокату Полин Молеон (Ребекка Мардер) на безобразное поведение театрального продюсера Монферрана (Жан-Кристоф Бюве). Пригласив Мадлен к себе, этот негодяй сначала предложил ей совершенно ничтожную роль в новой театральной постановке, а затем полез под юбку. Кое-как отбившись от Монферрана, девушка сбежала и уже после окончания своего рассказа хотела застрелиться из личного револьвера, но тут вмешалась полиция.

Кадр из фильма «Мое преступление»

Оказывается, продюсер после визита Мадлен схватил пулю в голову, и теперь ей отведена участь главной подозреваемой. По ходу допроса подруги стихийно переходят в нападение. Теперь Мадлен — не пожелавшая сдаться насильнику героиня, а Полин — ее судебная защитница. Для обеих девушек суд становится звездным часом, но скоро у них на пороге появится Одетт Шомет (Изабель Юппер) — звезда немого кино и истинная виновница суда, рассчитывающая на дивиденды от случайного успеха актрисы и юристки.

Режиссер Франсуа Озон вот уже третье десятилетие исправно держит завидную производительность. Это неудивительно, учитывая, что кумиром его юности служил Райнер Вернер Фассбиндер со своими 40 фильмами за 37 лет жизни.

С экранизации фассбиндеровской пьесы «Капли дождя на раскаленных скалах» Озон в свое время начинал карьеру, а второй раз он отдал долг памяти немцу совсем недавно — год назад, в «Петере фон Канте» (мужской версии «Горьких слез Петры фон Кант»). Взятый Озоном темп (по фильму в год-два) энергозатратен, но все-таки крайне выгоден. Он избавляет от обвинений в творческих кризисах и отводит глаза бесноватых критиков и зрителей, занятых поисками новых проклятых поэтов от кинематографа. Не грозят режиссеру и упреки в графомании — он редко повторяется, с демонстративной легкостью переключаясь между эпохами, жанрами и даже интонациями.

К излюбленным темам он возвращается обычно после внушительных пауз. Так свой 23-й фильм «Мое преступление» он назначил финалом трилогии, начатой «8 женщинами» и «Отчаянной домохозяйкой». Объединяющими чертами служат уютная ретро-стилистика, яркие героини и комедийная легкость. Хронология вольная: «8 женщин» обращались к пятидесятым, «Отчаянная домохозяйка» — к семидесятым. Действие новой картины заброшено в тревожные французские тридцатые, которые на экране, впрочем, выглядят демонстративно беззаботно. В основе фильма лежит пьеса Жоржа Берра и Луи Вернея 1934 года, дважды экранизированная в Голливуде («Чистосердечное признание» и «От всего сердца»). Была и российская постановка — в Театре имени Гоголя, еще до того как он стал «Гоголь-центром».

Кадр из фильма «Мое преступление»

Впрочем, история текста не слишком интересовала Озона, который случайно наткнулся на пьесу Берра и Вернея во время пандемии. Режиссер часто говорит, что предпочитает переносить на экран произведения невеликих художественных достоинств — они предоставляют постановщику больше свободы. Так, в «Моем преступлении» героини вновь стали подругами (в Америке одну из них сделали мужчиной, чтобы создать понятную романтическую пару), но Мадлен сменила писательские неудачи на актерские. Еще одна гендерная перемена постигла оригинального героя Дезире Шомет, который превратился в Одетт. Это позволило Озону пригласить в проект Изабель Юппер, которая здесь от души играет шарж на Сару Бернар и заодно углубляет родственные связи с «8 женщинами».

Вообще, трилогия, которую закрывает «Мое преступление», кажется, была выдумана Озоном на ходу и больше шутки ради — с тем же успехом новую картину можно связать и со многими другими работами режиссера.

Например, с «Францем», в котором автор тоже занимался переработкой наследия первой половины ХХ века — «Недопетой колыбельной» Эрнста Любича. Над сценарием нового фильма режиссер, кстати, вновь работал с Филиппом Пьяццо — соавтором «Франца». В принципе, киноманским отсылкам в «Моем преступлении» можно посвятить отдельный текст. Отдельные эпизоды здесь кивают картинам Билли Уайлдера, Жана Ренуара, Анри-Жоржа Клузо.

Все эти аллюзии служат ловушкой для снобов, которые с удовлетворением сочтут, что французский режиссер сдал экзамен на необходимый культурный минимум, а главное — почувствуют себя чуть умнее. В том, как Озон подыгрывает критикам-эстетам есть своеобразный дополнительный комедийный элемент — бульварные комедии не записывали в артхаус со времен, кажется, первых фильмов Тарантино. Характерно, что «Мое преступление» обошлось без участия в фестивалях и сразу вышло во французский прокат, где показало вполне солидные результаты.

Яркие, парадоксальные женские персонажи — один из безусловных, непобиваемых козырей Озона на протяжении всей его карьеры. Они спасали даже такие спорные фильмы, как «Двуличный любовник», где сияла открытая режиссером чуть раньше Марина Вакт. «Мое преступление» в этом смысле представляет собой тройной удар: дуэт Нади Терешкевич и Ребекки Мардер (для молодых актрис этот фильм — веха карьеры) дополнен Юппер. Вместе с ассистирующими им мужчинами (во главе с Андре Дюссолье) они резвятся в виртуозно выстроенных мизансценах, имитирующих то театральную постановку, то судебное заседание, то немое кино.

Кадр из фильма «Мое преступление»

Мастерство здесь деликатно и тонко размывает пафос, не позволяет записать «Мое преступление» в число каких-нибудь манифестов. Озон с одинаковой иронией относится и к пенсионерскому патриархату, и к его противницам, которые не чураются открытой лжи ради благой цели и повышения личного благосостояния. Ну а самый приятный вывод из этой картины заключается в том, что за без малого сто лет мир и его проблемы не слишком изменились. Так что гражданское самосознание и прочие важные вещи — совсем не повод отказывать себе в легкомыслии и хорошем настроении, которому «Мое преступление» крайне способствует.