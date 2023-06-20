Полина Максимова высказалась о фильме «Мальдивы подождут»

Как сообщает издание boda, 19 июня в Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Мальдивы подождут».

© Кадр из фильма «Мальдивы подождут»

На дорожке были замечены многие звезды: Люся Чеботина, Роман Курцын, Ирина Ортман и исполнительница главной роли Полина Максимова. Она дала несколько комментариев по поводу киноленты.

Актриса сказала, что сейчас популярны комедии и ленты с посылом. Она также добавила, что на ее взгляд «Мальдивы подождут» – хорошее кино.