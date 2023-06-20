В Москве прошла премьера фильма «Мальдивы подождут»
В Москве состоялась премьера фильма «Мальдивы подождут», на которую пришли актрисы Полина Максимова и Люся Чеботина.
Полина на красной дорожке появилась в розовом платье с длинным шлейфом и разрезом от бедра, но без своего мужа Романа Маякина. Женский журнал Kleo напоминает, что весной прошлого года стало известно, что актриса тайно вышла замуж, но супруги не появлялись вместе на публике. Люся Чеботина была в черном обтягивающем платье на премьере фильма.
Комедия, которая выходит в широкий прокат 21 июня, рассказывает историю успешной супружеской пары, которая переживает кризис в отношениях. Женщина юрист возвращается из командировки и узнает, что ее благоверный ушел к модели. Героиня решает бороться за свое счастье и берет неверного мужа в заложники. Однако ситуация усложняется, когда в их дом проникает профессиональный вор. В комедии снимались Полина Максимова, Яна Кошкина, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев, Михаил Полицеймако, Мирослава Карпович, Мария Горбань и другие актеры.