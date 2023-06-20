Оливер Стоун назвал «Джона Уика 4» отвратительным

Известный кинорежиссер Оливер Стоун резко отозвался о новой части боевика «Джон Уик» в недавнем интервью Variety.

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Трехкратный победитель премии «Оскар» рассказал, что посмотрел «Джона Уика 4» в самолёте и был поражён неправдоподобностью фильма.

Я считаю, что фильм отвратительный до невозможности. Отвратительный! Не знаю, о чём думают люди. Киану Ривз в этом чёртовом фильме убивает триста-четыреста человек. И как ветеран боевых действий я должен сказать: ни одно из убийств не выглядит правдоподобно. Я понимаю, что это кино, но это уже скорее видеоигра, чем фильм.

Стоун заявил, что ему надоело смотреть такие фильмы, как «Джон Уик» или супергеройские ленты Marvel.

Это потеря связи с реальностью. Зрителям, возможно, нравятся такие видеоигры, но мне это надоедает. Сколько машин может разбиться? Сколько трюков вы можете сделать? Чем отличается «Форсаж» от других фильмов? Это просто идёт одно за другим.