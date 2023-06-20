Что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 22 июня, в российский прокат выходит боевик с элементами ужасов Ника Кассаветиса «Он — это пуля», в котором бывший полицейский пытается вызволить дочь из плена сатанистов, этно-триллер Ильшата Рахимбая «Микулай» о жителе отдалённой деревни, где все вокруг — совсем не те, кем кажутся на первый взгляд, и французская комедия «Моё преступление» от Франсуа Озона.

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Кроме того, в кинотеатрах покажут ленту Романа Каримова «Дыхание» о начале пандемии COVID-19. Днём ранее — 21 июня — в кинотеатрах стартует комедия Анарио Мамедова по сценарию Михаила Погосова «Мальдивы подождут», в которой вор-домушник поневоле превращается в семейного психолога для пары, оказавшейся в неоднозначном положении.

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«Он — это пуля» (God Is a Bullet)

Новый боевик с элементами ужасов от Ника Кассаветиса («Дневник памяти», «Альфа Дог», «Мой ангел-хранитель») — это экранизация романа американского автора с псевдонимом Бостон Теран. В центре сюжета — бывший полицейский из отдела нравов Боб Хайтауэр (Николай Костер-Вальдау), который пытается внедриться в банду сатанистов, похитивших его дочь и убивших бывшую жену. В поисках ему помогает единственная сбежавшая жертва культистов — Кейс Хардин (Майка Монро). Изменив внешность, Хайтауэр идёт по следам безумного лидера банды Сайруса (Карл Глусман) в надежде, что успеет спасти дочь до того, как случится непоправимое и она станет ритуальной жертвой.

Несмотря на то что фильм позиционируется как основанный на реальных событиях, его сюжет в основном выдуман, а оригинальное название God is a Bullet появилось, когда Бостон Теран увидел, как некий житель Таиланда написал что-то на стене местного бара. Писатель поинтересовался содержанием надписи, и перевод первой части фразы («Бог — это пуля») настолько его впечатлил, что стал вдохновением для остросюжетного романа.

«Микулай»

Сюжет драматического триллера Ильшата Рахимбая основан на одноимённом моноспектакле и вращается вокруг жителя отдалённой кряшенской деревни Микулая (Виктор Сухоруков). Он сосуществует в мире с соседями, счастлив с молодой женой (Екатерина Агеева), каждую ночь зажигает «маяк» для пролетающих самолётов и выглядит совершенно довольным жизнью.

Проблемы начинаются, когда из города приезжает молодой человек (Иван Добронравов), который утверждает, что он сын главного героя. Супруга Микулая встречает приезжего без восторга, будучи уверенной, что он хочет увезти её мужа из деревни. Однако всё оказывается куда сложнее, чем можно подумать на первый взгляд: окружающих Микулая людей объединяет большая тайна, суть которой становится ясна лишь ближе к концу картины.

Лента была представлена на 44-м Московском международном кинофестивале и позиционировалась как этно-триллер. «Микулай» охватывает множество острых тем — от одиночества отдельно взятого человека и семейных ценностей до вымирания деревень и проблем малых народов.

Главное достоинство картины — выдающаяся игра Виктора Сухорукова, на таланте которого прежде всего держится «Микулай». Также среди сильных сторон — визуальный ряд и хорошо подобранный актёрский состав. При довольно скромном бюджете, не превышающем 20 млн рублей (часть была собрана на краудфандинговых платформах), Ильшат Рахимбай снял довольно сложную историю с убедительными героями и красивыми декорациями.

«Моё преступление» (Mon Crime)

При помощи подруги-юриста она решает обернуть ситуацию в свою пользу и сознаётся в преступлении, которого не совершала. Героиня надеется доказать, что убийство произошло при самообороне, когда продюсер якобы пытался её изнасиловать, и таким образом привлечь к себе внимание и прославиться.

«Моё преступление» — это вольная киноадаптация пьесы 1934 года Жоржа Берра и Луиса Вернея. Критики называют картину «лёгкой и едкой комедией».

«Дыхание»

Сюжет драмы Романа Каримова «Дыхание» вращается вокруг успешного бизнесмена и бывшего врача Виктора (Антон Батырев), который нелегально пробирается в больницу к матери, заболевшей COVID-19 в начале пандемии. Рискуя свободой и жизнью, мужчина пытается разобраться в происходящем и подготовить медучреждение к грядущим испытаниям, но это оказывается непростой задачей. Попасть к матери можно либо как пациенту, заражённому новым вирусом, либо в качестве доктора, но врачебная карьера героя завершилась из-за его ошибки, повлёкшей за собой трагические последствия.

«Мне было важно, чтобы в картине всё было максимально приближено к жизни, поэтому мы постоянно консультировались с разными врачами, которые рассказывали нам о самых уникальных ситуациях пандемийного времени. Мы стремились отразить это в фильме, как врачам приходилось изворачиваться, выдумывать какие-то невероятные вещи буквально из подручных средств, чтобы находить выход из тупиковых ситуаций и спасать людей», — цитирует Романа Каримова «Вокруг ТВ».

Съёмки проходили с осени 2022 по январь 2023 года в Москве. Экранный ковидный стационар устроили в одном из заброшенных санаториев под столицей, а сцены операций снимали в учебном центре РНИМУ им. Н.И. Пирогова, медики которого в числе других коллег консультировали кинематографистов при работе над фильмом.

«Это кино в первую очередь о подвиге врачей, но не только. Это и о человеческих качествах, как они важны… На площадке постоянно были консультанты, которые рассказывали, как это было на самом деле. Получилось очень душевно и живо», — приводит портал слова Антона Батырева.

«Мальдивы подождут»

В комедии Анарио Мамедова успешная и красивая пара — юрист Ева (Полина Максимова) и модный фотограф Денис (Роман Маякин) — оказывается в любовном треугольнике из-за романа мужчины с моделью Кристиной (Яна Кошкина). Наблюдать за тонкостями семейных разборок вынужден случайный персонаж — вор Иван (Роман Курцын), забравшийся в дом пары и ставший свидетелем довольно радикальных методов Евы по возвращению супруга в семейное гнездо: героиня связывает неверного мужа до тех пор, пока тот снова её не полюбит. Ситуация усугубляется появлением виновницы размолвки и дополняется множеством второстепенных персонажей, роли которых исполнили Владимир Епифанцев, Михаил Полицеймако, Максим Лагашкин и другие актёры.

«По мне, в сценарии Михаила Погосова гораздо интереснее решена ситуация с воришкой, а затем были придуманы ещё и наши чудесные ЧОП «Ромашка», которых изначально не было, но благодаря прекрасному актёрскому составу всё сложилось. Но всё же в основе сюжета лежит эта отчаянно-авантюрно-романтичная попытка жены разными способами удержать мужа», — цитирует режиссёра портал «Вокруг ТВ».

В основу сценария легла пьеса Аршо Арутюняна «Скотч и виски», а источником вдохновения, по словам Мамедова, послужил фильм с Мег Райан «Это развод!». Авторы картины уже планируют снять продолжение ленты.