Названа дата выхода фильма "Клетка ищет птицу"

Дебютный фильм "Клетка ищет птицу" режиссера Малики Мусаевой выйдет в широкий прокат в России в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Пионер".

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В "Пионере" уточнили, что картина выпускницы кавказской мастерской Александра Сокурова выйдет на экраны 12 октября 2023 года.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном Берлинском кинофестивале в феврале 2023 года.

Российская премьера фильма прошла на Международном кинофестивале "Дух огня", картина стала лауреатом конкурса российских дебютов. Хадижа Батаева, исполнительница главной роли, получила приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль.

В апреле 2022 года фильм Мусаевой отказались показывать на Каннском кинофестивале.