Первый кинофестиваль для подростков в Калининграде «Мир чудес» опубликовал кинопрограмму

22–26 июня 2023 года в Калининграде и Калининградской области состоится первый Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Мир Чудес», в рамках которого пройдет обширная конкурсная и внеконкурсная кинопрограммы. Показы пройдут в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске и в Пионерском. Площадками для кинопоказов и обсуждений станут кинотеатры «Заря», «Космосфера» «Курортный», «Синема Холл», а также ККЗ «Маяк».

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«Составляя кинопрограмму фестиваля, мы заботились о разнообразии фильмов тематическом, географическом, возрастном, а также разнообразии жанров и форматов. Программа анимационного конкурса делится на сегменты возрастной аудитории от 0, от 6 и от 12 лет – для дошкольников, младших школьников и средней школы. Международный конкурс преимущественно составлен из фильмов, которые будут интересны и детям, и подросткам. В наших двух конкурсах есть российские премьеры – фильмы из Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, которые впервые выйдут на отечественный фестивальный экран. В этом году мы представим на фестивале 70 картин», – рассказывает программный директор фестиваля «Мир Чудес», руководитель фестивального и кинорыночного направления Киностудии им. М. Горького Мария Безенкова.

Конкурсную программу составят:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

Программа иностранных и российских фильмов на темы, связанные с взрослением, подростковыми проблемами и надеждами. Фильмы будут судить все зрители, пришедшие на показы в кинотеатры.

В рамках международного конкурса стоит отметить индонезийский фильм Тео Румансара «Орпа» (2022). Главная героиня картины –

16-летняя папуасская девочка Орпа. Не желая выходить замуж за выбранного ее отцом богатого жениха, она сбегает из дома, чтобы осуществить свою мечту – поступить в школу в Вамене. После побега она знакомится с 28-летним Райаном, начинающим музыкантом из Джакарты. Между этими абсолютно разными молодыми людьми возникает нежная дружба. Однако в дороге им придется столкнуться с большими проблемами, так как их преследуют отец Орпы и жители деревни, которые обвиняют Райана в попытке избежать наказания за убийство. Картина Тео Румансара будет впервые представлена на фестивале подростковых фильмов в России.

Тео Румансара – один из пионеров хип-хопа в Папуа и основателей местной рэп-группы Waena’s Finest. Выпустил три микстейпа, у самойизвестной его композиции Suara Hati Part 2 более миллиона просмотров на YouTube. В 2020 победил в конкурсе Jendela Papua, проводимом лабораторией по поиску талантов в области кино, что позволило ему дебютировать картиной «Орпа». Это первый игровой полнометражный̆ фильм, снятый коренным папуасом.

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Также важно выделить киргизскую картину Айбека Дайырбекова «Запах полыни» (2022), которая станет российской премьерой. Фильм повествует о буднях трех подростков. Они все еще дети, но жизненные события сталкивают их с жестокой реальностью взрослых. Кто-то из родителей вынужден оставить семью и уехать в другую страну в надежде прокормить детей, а кто-то не в силах бороться и просто спивается. Детям остается лишь мечтать и молиться о счастье мамы и папы.

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Отдельного внимания заслуживает фильм Джейка Ван Вагонера из США «Инопланетяне похитили моих родителей, и теперь я чувствую себя покинутым» (2023). Режиссер рассказывает историю начинающей журналистки Итси, которая после переезда вместе с семьей̆ в маленький̆ городок чувствует себя очень несчастной̆. Вскоре она знакомится с Кельвином, странным соседом, одержимым космосом, который̆ считает, что его родителей̆ похитили инопланетяне. Подростки отправляются на их поиски.

Американская картина будет впервые представлена на фестивале подросткового кино в России. Джейк Ван Вагонер начал свою карьеру в кино с ассистента на съёмочной̆ площадке, затем был помощником режиссера и, наконец, стал режиссером. Живет в штате Юта в маленьком тихом городке, о котором никто никогда не слышал. Все его истории идут от сердца, будь то жизненная комедия, художественный̆ фильм или сказки на ночь для пятерых его детей̆. Среди его режиссерских работ также фильм «Время Рождества» (2017).

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АНИМАЦИОННЫЙ КОНКУРС

Международная программа анимационных короткометражных фильмов разделена на три возрастных группы: для младшей и дошкольной аудитории, для школьной аудитории и для подростковой аудитории. Среди анимационной программы можно выделить следующие фильмы:

«Носки для Звезды», Россия, 2023, 10 мин., реж. Ольга Титова. Этот фильм уже получил несколько наград, самая престижная из которых – приз конкурса фильмов для детей международного фестиваля Animafest в Загребе. Фильм выполнен в классической технике кукольной анимации. Опытный художник и режиссер-дебютант Ольга Титова смогла достигнуть точной и выразительной анимации при движениях персонажей. Она лично представит свою работу участникам фестиваля «Мир чудес».

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Также Калининград посетит молодой режиссер Анастасия Махлина. Ее мультфильм «Школа елок» тоже кукольный. Анастасия работала на сериалах «Оранжевая корова», «Чуч-Мяуч», «Зебра в клеточку», ее авторский мультфильм «Школа елок» был представлен на фестивале анимационного кино в Суздале и на «Святой Анне».

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В программе подростковой анимации особое место занимает мультфильм «Дорога миров». Это первый эпизод нового сериала от молодой студии Paranoid Animation, адресованный не малышам, как большинство российских сериалов, а ребятам постарше – школьникам и подросткам (в первую очередь – мальчикам). Им по вкусу придутся увлекательные путешествия по разным мирам, сложные взаимоотношения героев, смелый визуал. Представит публике фестиваля работу большой команды продюсер сериала, директор по развитию Paranoid Animation Studio Кирилл Кийченко.

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«Плёвое дело», Россия, 2022, 4 мин., реж. Екатерина Ганах. Картина получила Гран-при международного фестиваля анимационного кино «Анимур» в Хабаровске.

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«Дикие соседи», Россия, 2022, 10 мин., реж. Дарья Зимина. Фильм удостоился приза как лучший фильм для детей Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

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«Мой друг тигр», Россия, 2021, 7 мин., реж Татьяна Киселева. «Мой друг тигр» получил главный приз конкурса анимационного кино на 30 фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге.

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«СКАЗ: Песня Сирин», Россия, 2022, 14 мин., реж. Матвей Лашко – гран-при фестиваля «Медный цветок» и Лучший Анимационный фильм фестиваля «Влюбленные в искусство».

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Внеконкурсные показы кинофестиваля будут состоять из программ:

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Программа представляет собой панораму фильмов, связанных с темами, одинаково близкими подрастающему поколению и их родителям.

СПЕЦСОБЫТИЕ

Творческие встречи с создателями фильмов, сериалов, документальных проектов. Настоящее общение на темы современного российского кино.

ПРОГРАММА ВГИКа

Программа старейшей киношколы показывает новые яркие фильмы студентов и выпускников института.

ПРОГРАММА ФИЛЬМОВ ПЕКИНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ

Важнейшая восточная киношкола демонстрирует лучшие фестивальные короткометражные фильмы своих выпускников.

ПРОГРАММА СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА

Программа фильмов последних пяти лет от самой известной отечественной анимационной студии.

Фильмом открытия фестиваля «Мир чудес» станет картина Брэда Келлера «Лошадь Чарли» (2022, США). В центре сюжета фильма находится Чарли – обычная девушка-подросток, которая ходит в школу и находится в активном поиске себя. Она неожиданно находит потерянную лошадь и привязывается к ней. Чтобы защитить нового друга и оставить его у себя, девушке приходится бороться за первое место в соревнования по скачкам на бочках. В обширной фильмографии американского режиссера наиболее известными можно назвать следующие работы: «Не говори Ларри» (2022), «Вечеринка призраков» (2022), «Чёрная пасха» (2021), «Ассасин из будущего» (2020), «Плохие дети отправляются в ад» (2017), «Падди в сапоге» (2015).

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Фестиваль «Мир чудес» завершится показом российской премьеры фильма «Собакам и итальянцам вход запрещен» (2022, Франция, Швейцария, Италия), снятой Аленом Угетто. Посвятив свою карьеру анимационным фильмам, Ален Угетто заявил о себе в 1984 году короткометражным фильмом, который в том же году был представлен на Каннском кинофестивале в номинации «Перспективы французского кино» и получил Сезар за лучший анимационный короткометражный фильм в 1985 году.

Его первый полнометражный фильм, «Жасмин», вышел в 2013 году. Второй фильм, «Собакам и итальянцам вход воспрещен», получил приз жюри на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в 2022 году.

Картина погружает нас в начало XX века – Угеттера, Северная Италия, деревня семьи Угетто. Жизнь в регионе стала очень трудной, и Угетто мечтают о лучшей жизни за границей. Легенда гласит, что Луиджи Угетто пересек Альпы и начал новую жизнь во Франции, тем самым навсегда изменив судьбу своей любимой семьи. Его внук совершает путешествие в прошлое, возвращаясь к их истории.

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В рамках внеконкурсной программы фестиваля «Мир чудес» пройдут бесплатные кинопоказы для воспитанников детских домов Калининграда и Калининградской области, а также для подопечных реабилитационных центров и фондов.

Расписание кинопоказов можно узнать по ссылке: https://mirchudes.info/screening-schedule

Первый Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Мир Чудес» организован Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Министерства по культуре и туризму Калининградской области и АНО «Фестивальная дирекция». Целями фестиваля являются помощь подросткам в поиске устойчивых морально-нравственных ориентиров, исследование новых направлений развития детско-юношеского кино, а также актуализация традиционных жанров.

Официальный сайт фестиваля: https://mirchudes.info