Лучшие комедии с участием Дженнифер Лопес

Топ-10 лучших комедий с участием актрисы Дженнифер Лопес, которые обязан увидеть каждый.

© Кадр из фильма "Если свекровь — монстр"

Подборку составил портал JiTV.

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Вне поля зрения (1998)

Первым пунктом в списке лучших комедий с Джей Ло стоит незабываемая картина «Вне поля зрения». Дуэт Лопес-Клуни покорил сердца поклонников по всему миру, а сам фильм получил две номинации на «Оскар»!

Комедия рассказывает историю двух каторжников, которым удается совершить побег из тюрьмы во Флориде. Их преследует женщина-полицейский, которая в итоге становится их заложницей.

Последующие события вызывают чувства между сотрудником правоохранительных органов и одним из преступников.

Девушка из Джерси (2004)

Несмотря на то, что Дженнифер Лопес не является главной героиней «Девушки из Джерси», эта комедия достойна упоминания. Причина в ее громком дуэте с Беном Аффлеком. Также нельзя отрицать, что это идеальная кинокартина для поклонников Дженнифер.

«Девушка из Джерси» рассказывает историю Олли, который после потери жены вынужден в одиночку воспитывать дочь. Со временем главный герой борется со все новыми и новыми проблемами, пока не встречает Майю.

Давайте потанцуем (2004)

«Потанцуй со мной» — это комедия, доказывающая, что при наличии решимости можно добиться многого. Это случай главного героя фильма, который, очарованный прекрасной танцовщицей, решает изменить свою жизнь, записавшись на курсы танцев.

Чего ждать, когда ждёшь ребёнка (2012)

Как следует из названия — это комедия, полная безумных эпизодов о 5 парах, которые готовятся стать родителями. 5 историй, еще больше дилемм, и все это со звездным актерским составом! Потому что кроме Дженнифер Лопес на экране вы также увидите: Кэмерона Диаза, Анну Кендрик и Элизабет Бэнкс!

Выходи за меня замуж (2022)

«Выходи за меня замуж» — фильм, который помимо того, что является типичной романтической комедией, рассказывает о знаменитостях, затрагивая тему влияния СМИ на звездный брак. В главных ролях Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон!

Горничная на Манхэттене (2022)

История, представленная в фильме, повествует о титулованной горничной, которую кандидат в сенаторы принимает за женщину из высшего общества. Как и следовало ожидать, пара столкнется с многочисленными проблемами.

Сейчас или никогда (2018)

Полная жизненных неурядиц комедия «Сейчас или никогда » показывает, как мало нужно для успеха. В фильме рассказывается история Майи, которая годами не могла получить продвижение по службе из-за отсутствия у нее высшего образования. Все меняется, когда ее резюме изменяется настолько, что она легко получает работу в величественном офисном здании.

Скажи «Да» (2001)

Забавно, как фильм представляет свою главную героиню. С одной стороны есть профессиональный свадебный организатор, с другой ей не везет в личной жизни. Когда она знакомится со Стивом Эдисоном, в ее животе начинают «порхать» бабочки, а вместе с ними все новые и новые повороты.

Красавицы (2019)

Красавицы — один из самых неочевидных пунктов в этом списке. Это не очередная комедия с романтикой в качестве центральной темы. Это постановка об уверенных в себе женщинах, работающих в гоу-гоу клубе, которым предстоит столкнуться с многочисленными невзгодами. Помимо Дженнифер Лопес, которая также является лидером группы героинь, в фильме есть: Констанс Ву, Лили Рейнхарт и Кеке Палмер.

Свекровь (2005)

Конфликты между свекровью и невесткой всегда были развлекательными. То же самое и в «Свекрови», где помимо забавно очерченного столкновения между главными героями зрители получают действительно хорошую игру Джей Ло и Джейн Фонда.