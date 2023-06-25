В каких фильмах сыграл Егор Крид

Егор Крид больше известен как музыкант, но и в кино он тоже успел поработать. Не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. И артист не стал себя исключать из этого правила, а взял и согласился на съемки. Поклонники музыканта рады любым проявлениям кумира, хотя у критиков, как обычно, может быть свое мнение на этот счет.

В день рождения Егора Крида "Рамблер" вспоминает роли, которые исполнил музыкант.

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Жара, 2019

Даша Стеклова, начинающая, но многообещающая певица, победительница шоу талантов, летит в в команде артистов в Баку. Там она ссорится со своим любимым, который также исполнял обязанности ее продюсера и решает жить и развиваться самостоятельно. Город буквально дышит свободой творчества, солнцем и теплом, и Даша с открытым сердцем отправляется навстречу своей судьбе. В фильме собрали всех звезд, постоянных участников фестиваля "Жара", Егор Крид сыграл здесь самого себя.

(Не)идеальный мужчина, 2019

Этот фильм для Егора Крида стал дебютом в большом кино. Здесь у него главная роль. Сюжет картины прост: девушка Света разочаровывается в мужчинах и начинает работать в компании, которая специализируется на продаже роботов, неотличимых от настоящих людей, но при этом умеющих распознавать эмоции людей и даже подстраиваться под них. Одного робота вернули в магазин из-за технического дефекта, а Света решает купить его себе и внезапно влюбляется по-настоящему. Егор Крид исполнил здесь роль робота и показал себя неплохим актером.

Кадр из фильма "(Не)идеальный мужчина"

"Деффччонки", 2012-2018

Сериал выходил на ТНТ и был достаточно популярен у зрителей, вышло несколько сезонов. Три девчонки - Катя, Оля и Маша - ищут свое женское счастье, но каждая по-своему. Одна строит карьеру и крутит служебные романы, другая охотится за богатым олигархом с Рублевки, а третья метает построить с любовь с поп-звездой Сергеем Звонаревым. У Крида здесь не главная роль, но надо же с чего-то начинать! Музыкант исполняет роль друга Сергея Звонарева. Не смотря на разные взгляды и способы достижения своих целей, девочки остаются верными своей дружбе.