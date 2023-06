Рассел Кроу рассказал о «Гладиаторе 2»

Съёмки «Гладиатора 2» стартовали в июне и должны завершиться в октябре. Главную роль в картине исполнит Пол Мескаль, известный по драме «Солнце моё». Вместе с ним в ленте снимутся Дензел Вашингтон («Гнев»), Педро Паскаль (The Last of Us) и Конни Нильсен («Гладиатор»).