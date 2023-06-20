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«Красное уведомление», «Уэнсдей» и «Не смотрите наверх»: самые популярные проекты Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix решил изменить методику подсчёта просмотров своих фильмов и сериалов. Если раньше сервис учитывал общее время просмотра, то теперь его будут делить на продолжительность фильма или сериала. Получившееся число и станет новым показателем «просмотра».

«Красное уведомление» и «Уэнсдей»: самые популярные проекты Netflix
© Чемпионат.com

Кроме того, отныне Netflix будет учитывать первые 3 месяца стриминга того или иного проекта. Ранее сервис вёл отсчёт первых 28 дней, после этого не публикуя никакую статистику фильмов и сериалов.

Вместе с нововведениями в сервисе сменились абсолютные рекордсмены. Так, самым популярным англоязычным сериалом стал «Уэнсдей». Зрители провели за просмотром шоу 1,718 млрд часов, что с продолжительностью в 6 часов 49 минут даёт около 252,1 млн просмотров. На втором месте четвертый сезон «Очень странных дел» — 140,7 млн просмотров. Замыкает тройку «Монстр: История Джеффри Дамера» — 115,6 млн просмотров. Общим рекордсменом выступает «Игра в кальмара» — 265,2 млн просмотров.

10 самых популярных англоязычных сериалов в истории Netflix

  • «Уэнсдей» — 252,1 млн просмотров
  • «Очень странные дела» (4-й сезон) — 140,7 млн просмотров
  • «Монстр: История Джеффри Дамера» — 115,6 млн просмотров
  • «Бриджертоны» (1-й сезон) — 113,3 млн просмотров
  • «Ход королевы» — 112,8 млн просмотров
  • «Ночной агент» — 98,2 млн просмотров
  • «Очень странные дела» (3-й сезон) — 94,8 млн просмотров
  • «Бриджертоны» (2-й сезон) — 93,8 млн просмотров
  • «Ведьмак» (1-й сезон) — 83 млн просмотров
  • «Хранитель» — 79,6 млн просмотров

Что касается фильмов, то лидерство в топе всё ещё удерживает боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот — 230,9 млн просмотров. На втором месте драмеди с Леонардо Ди Каприо «Не смотрите наверх» — 171,4 млн просмотров. На третьем месте фантастический боевик «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом — 157,6 млн просмотров.

10 самых популярных англоязычных фильмов в истории Netflix

  • «Красное уведомление» — 230,9 млн просмотров
  • «Не смотрите наверх» — 171,4 млн просмотров
  • «Проект «Адам» — 157,6 млн просмотров
  • «Птичий короб» — 157,4 млн просмотров
  • «Серый человек» — 139,3 млн просмотров
  • «Мы можем стать героями» — 137,3 млн просмотров
  • «Достать ножи: Стеклянная луковица» — 136,3 млн просмотров
  • «Тайлер Рейк: Операция по спасению» — 135,7 млн просмотров
  • «Правосудие Спенсера» — 129,1 млн просмотров
  • «Пурпурные сердца» — 127,2 млн просмотров
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