На реальных событиях: фильмы о выдающихся спортсменах
Успехи некоторых выдающихся спортсменов режиссеры увековечивают в фильмах, рассказывающих их биографию и историю великих побед. В этой подборке "Рамблера" картины, основанные на реальных событиях из жизни известных спортсменов.
«Пеле: рождение легенды», 2015 год
Режиссеры: Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист
В основу фильма легла реальная история становления и успеха известного на весь мир бразильского футболиста. Он – единственный футболист в мире, трижды ставший чемпионом мира как игрок.
В картине показано, как обычный мальчик из Сан-Паулу, игравший в дворовой команде, впоследствие известный всему миру под псевдонимом Пеле, прошел свой путь в футболе с самого низа до самых больших высот, не имея финансового благополучия, хорошей школы и полезных знакомств.
«Легенда №17», 2012 год
Режиссер: Николай Лебедев
История великого советского хоккеиста Валерия Харламова, выступавшего под номером 17 за сборную страны. В фильме рассказывается о том, как спортсмен пытался восстановиться после серьезно автомобильной аварии ради одной из самых важных игр в своей жизни.
Победы, трудности, с которыми приходилось сталкиваться, политика и культовая игра между хоккейными сборными СССР и Канады – все это делает фильм захватывающим.
«Несломленный», 2014 год
Режиссер: Анджелина Джоли
Джоли сняла фильм об американском легкоатлете Луи Замперини. История этого спортсмена, действительно, достойна написания сценария. После не самого удачного выступления на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году он был приглашен Гитлером в свою ложу. Ему пророчили участие в следующей Олимпиаде, однако с началом войны ему пришлось отправиться на фронт, где судьба преподнесла ему новый удар – его самолет потерпел крушение. Луи выжил, но после катастрофы более чем месяц провел на плоту, после чего попал в плен к японцам.