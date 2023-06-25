На реальных событиях: фильмы о выдающихся спортсменах

Успехи некоторых выдающихся спортсменов режиссеры увековечивают в фильмах, рассказывающих их биографию и историю великих побед. В этой подборке "Рамблера" картины, основанные на реальных событиях из жизни известных спортсменов.

© Кадр из фильма "Несломленный"

«Пеле: рождение легенды», 2015 год

В основу фильма легла реальная история становления и успеха известного на весь мир бразильского футболиста. Он – единственный футболист в мире, трижды ставший чемпионом мира как игрок.

В картине показано, как обычный мальчик из Сан-Паулу, игравший в дворовой команде, впоследствие известный всему миру под псевдонимом Пеле, прошел свой путь в футболе с самого низа до самых больших высот, не имея финансового благополучия, хорошей школы и полезных знакомств.

«Легенда №17», 2012 год

История великого советского хоккеиста Валерия Харламова, выступавшего под номером 17 за сборную страны. В фильме рассказывается о том, как спортсмен пытался восстановиться после серьезно автомобильной аварии ради одной из самых важных игр в своей жизни.

Победы, трудности, с которыми приходилось сталкиваться, политика и культовая игра между хоккейными сборными СССР и Канады – все это делает фильм захватывающим.

«Несломленный», 2014 год