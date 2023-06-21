Во Франции выставят на аукцион шляпу Майкла Джексона

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Шляпа, в которой американский певец Майкл Джексон (1958-2009 годы) выступал во время концерта, где он впервые исполнил свою знаменитую "лунную походку", будет выставлена на торги в Париже 26 сентября. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные аукционного дома.

В этой шляпе король поп-музыки выступал на концерте 25 марта 1983 года в честь 25-летия лейбла Motown. Он бросил ее в дальний конец сцены перед началом исполнения своего хита Billie Jean, в ходе которого и исполнил свое знаменитое танцевальное движение.

Предварительно стоимость лота оценивается от €60 тыс. до €100 тыс. Его продажу осуществляет аукционный дом Lemon Auction и компания Artp ges, специализирующаяся на торговле музыкальными инструментами. Ранее они уже отметились продажей гитары Ноэла Галлахера, которую он разбил в ночь распада группы Oasis, ее приобрели за €385,5 тыс.