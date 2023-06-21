На канале Rotten Tomatoes Trailers появился трейлер спортивной драмы «Претенденты» от обладателя «Оскара» итальянского режиссёра Луки Гуаданьино, известного по лентам «Зови меня своим именем» и «Суспирия». Новая картина режиссера выйдет в прокат уже в сентябре. В новом фильме снялась звезда «Дюны», «Эйфории» и «Человека-паука» актриса, певица и модель Зендея, а также Джош О’Коннор и Майк Файст. Зендея исполнит роль звезды тенниса по имени Таши, а О’Коннор и Файст сыграют двух её возлюбленных — Патрика и Арта.

Согласно сюжету, главная героиня знакомится с двумя лучшими друзьями, один из которых вскоре станет её бойфрендом, а второй чуть позднее — мужем. Спустя много лет все трое опять встречаются, и старые эмоции разгораются с новой силой. К этому времени, пережив серьёзную травму, Таши стала тренером своего супруга, сделав из него успешного спортсмена. На одном из турниров он сталкивается на корте с бывшим лучшим другом и соперником за сердце Таши.