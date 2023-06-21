Для Марго Робби в фильме «Барби» сшили 40 костюмов и платьев

Стало известно, что Марго Робби на съемках фильма «Барби» предстала в кадре в 40 разных костюмах и платьях. Это огромное количество, даже если учитывать, что лента расскажет о кукольном мире компании Mattel, где у героев и героинь априори огромное количество самых разных одеяний.

Примеры костюмов Марго Робби в фильме «Барби»

За все костюмы, которые герои носят в ленте, отвечает британская художница по костюмам Жаклин Дюрран. Она получила «Оскара» за лучшие костюмы в фильме «Маленькие женщины». Ещё она создала костюмы для диснеевского фильма «Красавица и чудовище», а также для картин «1917», «Макбет», «Искупление» и ряда других. Кроме того, она помогала делать одеяния для героев киноэпопеи «Звёздные войны. Эпизод 2: Атака клонов».