В России покажут новый фильм Оппенхаймера "Конец света" с Тильдой Суинтон

Кинокомпания "Про: взгляд" приобрела права на показ в России нового фильма американского режиссера, дважды номинанта на премию "Оскар" Джошуа Оппенхаймера "Конец света" (The End), премьера которого запланирована на 2024 год. Презентация фильма состоялась на форуме "Российский кинобизнес. Летний выпуск" в среду, передает корреспондент ТАСС.