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В России покажут новый фильм Оппенхаймера "Конец света" с Тильдой Суинтон

Кинокомпания "Про: взгляд" приобрела права на показ в России нового фильма американского режиссера, дважды номинанта на премию "Оскар" Джошуа Оппенхаймера "Конец света" (The End), премьера которого запланирована на 2024 год. Презентация фильма состоялась на форуме "Российский кинобизнес. Летний выпуск" в среду, передает корреспондент ТАСС.

В России покажут новый фильм Оппенхаймера "Конец света" с Тильдой Суинтон
© РИА Новости

"Про: взгляд" презентовал новый фильм Джошуа Оппенхаймера с Тильдой Суинтон и Майклом Шенноном в главных ролях.

"Премьера фильма ожидается на следующем Каннском кинофестивале, теперь мы знаем, что будет греметь в следующем году", - сказала директор кинопрокатной компании Татьяна Долженко, представляя ленту.

По ее словам, сейчас фильм находится на этапе предпродакшена.

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