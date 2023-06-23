Дикий "ляп" в "Приключениях Шурика" оказался тонкой шуткой режиссера

В эталонной комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" есть момент, который годами озадачивал может и внимательных, но не особо догадливых зрителей.

© Российская Газета

Давайте вспомним. Неувядающий хит отечественного проката 1965 года состоит из трех новелл - "Напарник", "Наваждение" и, собственно, "Операция "Ы". Объединены они общим главным героем - слегка незадачливым студентом "политеха" Шуриком в исполнении Александра Демьяненко.

Нужный нам кадр - в "Наваждении". Шурик выходит из библиотеки и задерживается около таблички на ее двери, где - откровенная дичь. Из расписания выходит, что выдача книг там производится… с трех часов ночи. "Ляп"? Недосмотр реквизиторов? Да ничего подобного! Ведь впереди у нас третий сегмент альманаха. И нетленное "Как пройти в библиотеку?" - "В три часа ночи!"

Вот вам и ответ. То есть Леонид Ивович оставил своему зрителю то, что теперь принято называть "пасхалками" - секретное послание.

Сама картина доступна на канале концерна "Мосфильм".