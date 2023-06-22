В российский кинопрокат выйдет фильм «До встречи на Венере»

Миа – всегда в движении и на позитиве. Кайл замкнулся в себе и, кажется, ничто не может вернуть ему вкус к жизни. Они встретились случайно, но именно тогда, когда в этом больше всего нуждались. Мии срочно необходим попутчик для поездки из Америки в Испанию, чтобы найти свою настоящую маму, и она не принимает слово «нет» в качестве ответа. Вместе их ждет незабываемое путешествие в поисках любви и смысла жизни.