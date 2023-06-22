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В российский кинопрокат выйдет фильм «До встречи на Венере»

Рады сообщить, что 20 июля кинокомпания Вольга выпустит в российский кинопрокат мелодраму «До встречи на Венере» (16+).

В российский кинопрокат выйдет фильм «До встречи на Венере»
© FBM.ru

Главные роли в фильме исполнили Вирджиния Гарднер («Моё прекрасное несчастье» 18+) и Алекс Айоно (сериал «Милые обманщицы: Первородный грех» (18+). Еще в съемках кинокартины «До встречи на Венере» участвовал Роб Эстес (франшиза «После» (18+) и другие.

Миа – всегда в движении и на позитиве. Кайл замкнулся в себе и, кажется, ничто не может вернуть ему вкус к жизни. Они встретились случайно, но именно тогда, когда в этом больше всего нуждались. Мии срочно необходим попутчик для поездки из Америки в Испанию, чтобы найти свою настоящую маму, и она не принимает слово «нет» в качестве ответа. Вместе их ждет незабываемое путешествие в поисках любви и смысла жизни.

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