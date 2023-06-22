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Киноляп в фильме Гайдая про Шурика и "Операцию "Ы" оказался зашифрованной шуткой-посланием

Один из киноляпов в комедии "Операция Ы и другие приключения Шурика" оказался намеренной шуткой, которую рассмотрит только внимательный зритель, пишет ЦГ.

Киноляп в фильме "Операция "Ы" оказался шуткой-посланием
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Немногие обращают внимание на расписание работы библиотеки в истории фильма "Наваждение". Если верить расписанию, то она открывается в три ночи, а закрывается – в шесть вечера.

Но эта шутка с двойным дном: речь идет о специальной отсылке к другой истории из этой же комедии.

В этой новелле бандиты обсуждают, как отвлечь бабушку-сторожа. Один предлагает спросить, как пройти в библиотеку. Второй ругается на него и говорит, что библиотека в три часа ночи не работает.

Вот так Гайдай пошутил над зрителем еще раз.

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