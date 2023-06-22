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В России могут разблокировать часть пиратских онлайн-кинотеатров

Минцифры рассматривает возможность отмены блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в России. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил источник в отрасли.

В России могут разблокировать часть пиратских онлайн-кинотеатров
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Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мэйджоров, на определённых условиях. Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.

Возможно, разблокировка пиратских сайтов с голливудским контентом станет частью нового законопроекта о принудительном лицензировании, который готовит Минцифры. О нём стало известно на прошлой неделе.

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