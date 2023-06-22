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«Оппенгеймер» Нолана назвали настоящим хоррором

Кристофер Нолан дал большое интервью изданию Wired, в котором рассказал о своей карьере в кино и о грядущем фильме «Оппенгеймер». Режиссёр заявил, что уже показал картину своему близкому другу и постановщику, который назвал картину настоящим хоррором. И Нолан не может с ним не согласиться.

Это захватывающий опыт, потому что это захватывающая история. Недавно я показывал фильм одному режиссёру, который сказал, что это настоящий хоррор. Не могу с ним не согласиться. История Оппенгеймера полна неразрешимых вопросов. Невозможные этические дилеммы, парадокс. В его истории нет простых ответов.

«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Вместе с Киллианом Мёрфи («Острые козырьки») в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») и Роберт Дауни-младший («Мстители»).

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.

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