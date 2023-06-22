«Оппенгеймер» Нолана назвали настоящим хоррором

Это захватывающий опыт, потому что это захватывающая история. Недавно я показывал фильм одному режиссёру, который сказал, что это настоящий хоррор. Не могу с ним не согласиться. История Оппенгеймера полна неразрешимых вопросов. Невозможные этические дилеммы, парадокс. В его истории нет простых ответов.