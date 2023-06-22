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Фильм "Конец света" выйдет в российский прокат

Российская компания "Про: взгляд" приобрела права на прокат фильма "Конец света". Об этом сообщает ТАСС.

Фильм "Конец света" выйдет в российский прокат
© Газета.Ru

Проект Джошуа Оппенхаймера планируется выпустить в международный прокат в 2024 году. Точная дата показа фильма в России пока не уточняется.

"Премьера фильма ожидается на следующем Каннском кинофестивале, теперь мы знаем, что будет греметь в следующем году", - заявила директор компании "Про: взгляд" Татьяна Долженко.

Сейчас "Конец света" находится на стадии предпродакшена.

Мюзикл расскажет историю семьи, которая живет в специально обустроенном бункере, пока мир переживает конец света. В семье вырос юноша - ему 20 лет, и он никогда не видел мира вне бункера. Однажды молодая девушка проникает в убежище, и представителям семьи придется признать, что они причастны к апокалипсису.

Главные роли в фильме исполнят Тильда Суинтон, Джордж Маккей, Мозес Ингрэм, Майкл Шеннон, Брона Галлахер, Тим Макиннерни и Ленни Джеймс.

Съемки начались в Ирландии в марте, также производство проекта планируется в Италии и Германии.

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