Фильм "Конец света" выйдет в российский прокат
Российская компания "Про: взгляд" приобрела права на прокат фильма "Конец света". Об этом сообщает ТАСС.
Проект Джошуа Оппенхаймера планируется выпустить в международный прокат в 2024 году. Точная дата показа фильма в России пока не уточняется.
"Премьера фильма ожидается на следующем Каннском кинофестивале, теперь мы знаем, что будет греметь в следующем году", - заявила директор компании "Про: взгляд" Татьяна Долженко.
Сейчас "Конец света" находится на стадии предпродакшена.
Мюзикл расскажет историю семьи, которая живет в специально обустроенном бункере, пока мир переживает конец света. В семье вырос юноша - ему 20 лет, и он никогда не видел мира вне бункера. Однажды молодая девушка проникает в убежище, и представителям семьи придется признать, что они причастны к апокалипсису.
Главные роли в фильме исполнят Тильда Суинтон, Джордж Маккей, Мозес Ингрэм, Майкл Шеннон, Брона Галлахер, Тим Макиннерни и Ленни Джеймс.
Съемки начались в Ирландии в марте, также производство проекта планируется в Италии и Германии.