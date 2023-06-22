Фильм "Конец света" выйдет в российский прокат

Проект Джошуа Оппенхаймера планируется выпустить в международный прокат в 2024 году. Точная дата показа фильма в России пока не уточняется.

"Премьера фильма ожидается на следующем Каннском кинофестивале, теперь мы знаем, что будет греметь в следующем году", - заявила директор компании "Про: взгляд" Татьяна Долженко.

Мюзикл расскажет историю семьи, которая живет в специально обустроенном бункере, пока мир переживает конец света. В семье вырос юноша - ему 20 лет, и он никогда не видел мира вне бункера. Однажды молодая девушка проникает в убежище, и представителям семьи придется признать, что они причастны к апокалипсису.