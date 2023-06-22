Джеймс Мэнголд не в восторге от возвращения Росомахи в «Дэдпуле 3»

Могу сказать, что есть часть меня, которая не желала его возвращения. Но всегда должен был быть ещё один Росомаха. Это может быть детёныш Росомахи или мультяшный Росомаха. Пока у них есть возможность рассказывать истории об этом персонаже, они будут делать это до последнего.