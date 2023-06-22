Топ-5 психологических триллеров

Триллеры – жанр, который либо ненавидят, либо обожают. Многие утверждают, что просмотр подобных картин помогает отвлечься и, как ни парадоксально, успокоить нервную систему, снизить тревожность.

© Кадр из фильма "Остров проклятых"

В этой подборке "Рамблера" топ самых популярных психологических триллеров, которые вряд ли смогут оставить кого-то без эмоций.

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«Вышка», 2022 год

Премьера этого фильма состоялась не так давно, однако прогремела на весь мир. Фильм держит в напряжении до самой последней минуты. Практически никаких резких звуков и мрачных сцен, присущих обычно картинам в этом жанре, при этом зритель нередко ловит себя на том, что буквально скован напряжением.

В сюжете история двух девушек, оказавшихся заточенными на гигантской вышке без связи и воды.

«Шестое чувство», 1999 год

Во многих рейтингах именно этот психологический триллер занимает первые строчки. Детскому психиатру приходиться распутывать очень странную историю, с которой столкнулся ребенок – мальчик видит и слышит призраки убитых людей и ощущает на себе их гнев. Когда психиатрия бессильна, приходится иначе разбираться с загадочной проблемой.

«Остров проклятых», 2009 год

Судебные приставы отправляются в клинику для умалишенных, которая находится на острове, чтобы выяснить детали исчезновения одной из пациенток. Однако все оказывается совсем не просто, и приставы сами оказываются заложниками этого малоприятного места, где их окружает ложь и взбунтовавшиеся пациенты клиники.

«Молчание ягнят», 1990 год

Один из самых выдающихся психологических триллеров. Жутковатая история о том, как заключенный Ганнибал Лектер помогает агенту ФБР разобраться с ужасными преступлениями, в которых какой-то психопат похищал и убивал женщин. В ФБР надеются, что мышление Лектера поможет им распутать это дело, однако у того есть одно условие...

«Начало», 2010 год

Фильм, сломавший голову миллионам зрителей. Многие пересматривают его раз за разом, чтобы уловить все тонкости сюжета и понять его.