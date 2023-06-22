Топ-5 психологических триллеров
Триллеры – жанр, который либо ненавидят, либо обожают. Многие утверждают, что просмотр подобных картин помогает отвлечься и, как ни парадоксально, успокоить нервную систему, снизить тревожность.
В этой подборке "Рамблера" топ самых популярных психологических триллеров, которые вряд ли смогут оставить кого-то без эмоций.
«Вышка», 2022 год
Режиссер: Скотт Манн
Премьера этого фильма состоялась не так давно, однако прогремела на весь мир. Фильм держит в напряжении до самой последней минуты. Практически никаких резких звуков и мрачных сцен, присущих обычно картинам в этом жанре, при этом зритель нередко ловит себя на том, что буквально скован напряжением.
В сюжете история двух девушек, оказавшихся заточенными на гигантской вышке без связи и воды.
«Шестое чувство», 1999 год
Режиссер: М. Найт Шьямалан
Во многих рейтингах именно этот психологический триллер занимает первые строчки. Детскому психиатру приходиться распутывать очень странную историю, с которой столкнулся ребенок – мальчик видит и слышит призраки убитых людей и ощущает на себе их гнев. Когда психиатрия бессильна, приходится иначе разбираться с загадочной проблемой.
«Остров проклятых», 2009 год
Режиссер: Мартин Скорсезе
Судебные приставы отправляются в клинику для умалишенных, которая находится на острове, чтобы выяснить детали исчезновения одной из пациенток. Однако все оказывается совсем не просто, и приставы сами оказываются заложниками этого малоприятного места, где их окружает ложь и взбунтовавшиеся пациенты клиники.
«Молчание ягнят», 1990 год
Режиссер: Джонатан Демме
Один из самых выдающихся психологических триллеров. Жутковатая история о том, как заключенный Ганнибал Лектер помогает агенту ФБР разобраться с ужасными преступлениями, в которых какой-то психопат похищал и убивал женщин. В ФБР надеются, что мышление Лектера поможет им распутать это дело, однако у того есть одно условие...
«Начало», 2010 год
Режиссер: Кристофер Нолан
Фильм, сломавший голову миллионам зрителей. Многие пересматривают его раз за разом, чтобы уловить все тонкости сюжета и понять его.
История о человеке, ворующим мысли во время того, как люди спят, однако эта способность лишает его всего того, что он так любит. Чтобы вернуть свою жизнь в нормальное русло, ему необходимо провернуть обратное – не украсть идею, а внедрить ее.