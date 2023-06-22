Netflix представил самые громкие премьеры

Большинство новинок на самом деле являются сиквелами и новыми сезонами.

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Компания Netflix не так часто радует зрителей абсолютно новыми проектами. И этому есть причина.

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Ведьмак 3

Прежние фильмы и сериалы оказывались настолько хороши, что авторам приходилось из года в год придумывать новые сюжеты под уже знакомых супергероев.

Например, у популярного сериала «Ведьмак» позади уже целых два сезона. А конца и краю этой истории не предвидится.

Недавний трехминутный эпизод с колоритной потасовкой дал зрителю заряд для оптимизма, а так же напомнил о дате премьеры – 29 июня 2023 года.

С не меньшим нетерпением зрители ждут продолжение лучшего корейского проекта всех времен на стриминге – «Игру в кальмара».

Сериал "Игра в кальмара", 2021.

О втором сезоне сказано и написано уже много, но в какие-то моменты было непонятно, что вообще вокруг проекта происходит.

С одной стороны авторы стопроцентно обещали второй сезон, с другой стороны, время шло, а вопросов было больше, чем ответов.

И вот, наконец, вторая часть сериала про жестокую игру на выживание приближается к своей кульминации.

Не так давно в Сети появился тизер с персонажами картины, а заодно и примерной датой выхода на экраны – ноябрь текущего года.

Также перезагрузку получит культовый анимационный сериал «Аватар: Легенда об Аанге», работа над которым уже вовсю кипит.

Правда, несмотря на наличие дебютного тизера, авторы не обещают показ мультфильма раньше весны 2024 года.

Но здесь главное, как пишут в комментариях фанаты сериала, чтобы в новом мультяшном «Аватаре» была сохранена классика жанра и привычная сюжетная линия.

А вот новое «Каменное сердце» с Чудо-женщиной Галь Гадот даже с учетом всех проблем, связанных, в том числе, и с забастовкой сценаристов, съемочной группе удалось снять вовремя.

Каменное сердце

До анонсированной премьеры уже рукой подать, датой стоит 11 августа 2023 года. Все очень хочется посмотреть, насколько актриса хороша вне привычного «чудо-образа».

Но если все предыдущие проекты будут продолжением предыдущих, то фантастический сериал «Задача трех тел» по книге китайского писателя Лю Цысиня можно считать относительно новым.

Относительно потому, что в Китае уже есть свой сериал по этому роману, повествующий о странных событиях в мире науки и технологий, которые приводят к трагическим последствиям.