Топ-27 лучших мультфильмов Pixar — от «Истории игрушек» до «Тачек» и «Суперсемейки»
Недавно Pixar выпустила мультфильм «Элементарно». В честь этого события издание IndieWire презентовало топ-27 мультфильмов студии — от худших и до самых важных и стоящих внимания. Естественно, в топе есть классика вроде «Истории игрушек», «Тачек» и оскароносного «ВАЛЛ·И», а также свежие «Душа» и «Базз Лайтер».
Топ-27 лучших мультфильмов Pixar
- «В поисках Немо» (2003)
- «Рататуй» (2007)
- «Суперсемейка» (2004)
- «Я краснею» (2022)
- «ВАЛЛ·И» (2008)
- «Головоломка» (2015)
- «История игрушек 2» (1999)
- «История игрушек: Большой побег» (2010)
- «Вверх» (2009)
- «История игрушек» (1995)
- «Корпорация монстров» (2001)
- «Душа» (2020)
- «Храбрая сердцем» (2012)
- «Тайна Коко» (2017)
- «История игрушек 4» (2019)
- «Приключения Флика» (1998)
- «Тачки 3» (2017)
- «Суперсемейка 2» (2018)
- «Лука» (2021)
- «Тачки» (2006)
- «Университет монстров» (2013)
- «Элементарно» (2023)
- «В поисках Дори» (2016)
- «Вперёд» (2019)
- «Хороший динозавр» (2015)
- «Тачки 2» (2011)
- «Базз Лайтер» (2022)
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