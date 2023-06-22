Топ-27 лучших мультфильмов Pixar

Недавно Pixar выпустила мультфильм «Элементарно». В честь этого события издание IndieWire презентовало топ-27 мультфильмов студии — от худших и до самых важных и стоящих внимания. Естественно, в топе есть классика вроде «Истории игрушек», «Тачек» и оскароносного «ВАЛЛ·И», а также свежие «Душа» и «Базз Лайтер».