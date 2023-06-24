Дэвид Линч приступил к съемкам неназванного проекта

Режиссер Дэвид Линч приступил в Голливуде к съемкам. Правда, что именно снимает Линч, неизвестно, сообщает WorldOfReel.

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Нет ни жанра, ни данных об актерах, ни даты выхода, то есть, это может быть как полнометражная картина, так и реклама.

Последний крупный проект Линча — третий сезон сериала «Твин Пикс», он увидел свет в 2017 году. В 2020 на Netflix вышла короткометражка Линча "Что сделал Джек?", кроме того, ходили слухи, что мэтр создаст для стриминга полноценный сериал.