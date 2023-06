В прокат вышел фильм "Revival 69: Возвращение легенды"

Иногда они возвращаются. Фильм "Revival 69: Возвращение легенды" рассказывает о том самом фестивале Toronto Rock and Roll Revival в 1969 году, в котором участвовали Джон Леннон и Йоко Оно, Эрик Клэптон , The Doors… Первые показы картины состоялись на фестивалях "Пример интонации" в Петербурге и на Beat Film Festival в Москве. А сегодня фильм вышел в широкий прокат.

Конечно, фишка фильма - архивные записи и пленки с участием Джона Леннона и Йоко Оно, которые на экране впервые. В фильме Леннон сам дает ответ на извечный вопрос, почему принял решение покинуть ливерпульскую четверку. В картине есть эксклюзивные интервью и с такими музыкантами, как Элис Купер, Робби Крайгер (The Doors), Алан Уайт (Yes), Гедди Ли (Rush), Дэнни Серафин (Chicago) и Клаус Вурман (Manfred Mann, The Beatles)…