В прокат вышел фильм "Revival 69: Возвращение легенды"

Иногда они возвращаются. Фильм "Revival 69: Возвращение легенды" рассказывает о том самом фестивале Toronto Rock and Roll Revival в 1969 году, в котором участвовали Джон Леннон и Йоко Оно, Эрик Клэптон , The Doors… Первые показы картины состоялись на фестивалях "Пример интонации" в Петербурге и на Beat Film Festival в Москве. А сегодня фильм вышел в широкий прокат.

Конечно, фишка фильма - архивные записи и пленки с участием Джона Леннона и Йоко Оно, которые на экране впервые. В фильме Леннон сам дает ответ на извечный вопрос, почему принял решение покинуть ливерпульскую четверку. В картине есть эксклюзивные интервью и с такими музыкантами, как Элис Купер , Робби Крайгер (The Doors), Алан Уайт (Yes), Гедди Ли (Rush), Дэнни Серафин (Chicago) и Клаус Вурман (Manfred Mann, The Beatles)…

Но вообще-то это история не только о рок-фестивалях, где зажигали наши бабушки и дедушки (ну или с завистью читали о тех, кто до этих фестивалей добрался). Режиссер Рон Чэпмен, документалист из Торонто, на самом деле снял историю о том, что между провалом и удачей грань тонка, а фортуна переменчива. Фильм рассказывает, как благодаря усилиям молодого организатора фестиваля Джона Брауэра провальный концерт превратился в однодневный фестиваль, впоследствии названный "вторым по значимости событием в истории рок-н-ролла". Поняв, что продажи билетов невелики, Джон Брауэр, чуть ли не рискуя жизнью, приглашает Джона Леннона присоединиться к лайн-апу. Тот неожиданно отвечает согласием, что в один миг превращает фестиваль в музыкальное событие года. И вот уже в Торонто Джон Леннон выступает с группой Plastic Ono Band - и концерт становится его первым появлением на сцене без The Beatles. Выступление на фестивале становится толчком к решению Леннона навсегда покинуть легендарную группу.