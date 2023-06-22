Ходченкова сыграет злую колдунью в фильме "Волшебник Изумрудного города"

В России начались съемки фильма Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города» — главные роли в проекте исполнят Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев и другие российские актеры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ Партнершип».

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«Волшебник Изумрудного города» для меня очень важная книга детства, а дальше и фильм «Волшебник страны Оз» с Джуди Гарленд — большая любовь и огромное переживание. Поэтому принять роль Бастинды для меня было огромной честью. Сыграть персонажа, которого ты опасался в детстве, — очень любопытный опыт», — заявила Ходченкова.