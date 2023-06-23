Весь интернет обсуждает несуществующий фильм про Иваныча

В июне пользователи Рунета начали бурно обсуждать отечественный фильм с бранным названием «Залупа Иваныча». Многие из них осыпали похвалами картину, которая повествует о жизни в российской глубинке и, несмотря на отталкивающее название, имеет очень захватывающий сюжет и поднимает глубокие философские вопросы. Некоторые даже называли картину недооцененной жемчужиной кинематографа. Правда, в этой истории оказался один нюанс: такого фильма на самом деле не существует, а все его детали, включая название и обложку, выдумали пользователи соцсетей. Шутки ради они сочинили фейковые рецензии о нем, приписали известным кинодеятелям высказывания о фильме и даже опубликовали его саундтрек.

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Происхождение мема

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Считается, что толчок рождению целой вселенной по выдуманному фильму (а по одной из версий — сериалу) про некоего Иваныча дал один-единственный мем, опубликованный 17 июня в сообществе во «ВКонтакте» под названием Academy of Wasted Cinematographists.

Картинка представляет собой типичный мем о так называемых пориджах — зумерах, которые по-разному относятся к одним и тем же вещам в зависимости от того, где они были придуманы или сделаны: они критикуют все отечественное и восхищаются всем зарубежным.

На картинке молодой человек выказывает недовольство при виде рекламы сериала, который, как утверждается на изображении, был создан при поддержке Министерства культуры России и выходил на каналах «Россия 1» и «Домашний». Ниже изображен постер того же сериала, но в приглушенных тонах и с логотипами популярных онлайн-кинотеатров. «Метахтонический прототриллер об абьюзе в русской глубинке», — гласит описание. Второй, более модный вариант истории про Иваныча юношу приводит в восторг

В комментариях к посту подписчики Academy of Wasted Cinematographists даже немного поспорили о том, насколько справедлив этот мем. «Ого, оказывается дизайн и репутация — это важно, кто бы мог подумать», «Объективно стало лучше, хоть где-то зумеры шарят», — заявили пользователи, не согласные с посылом поста о недалеком зумере.

Основой для постера и мема послужила фотография, изображающая компанию людей зрелого и пожилого возраста, собравшихся за столом и что-то празднующих рядом с домом не самого добротного вида. Автор снимка, как выяснили пользователи Виктор Драчев. Кадр был сделан им в 2007 году в деревне Тульговичи Гомельской области, находящейся в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. В 2010 году фотография застолья вместе с другими снимками серии «Чернобыльская зона. 20 лет спустя» взяла гран-при на конкурсе «Пресс-фото Беларуси».

Вселенная Иваныча

Пока неизвестно, как отнесся Драчев к тому факту, что его фотография, едва ли сделанная с целью кого-то повеселить, стала основой для неоднозначного народного творчества. Тем не менее мем довольно быстро разошелся по соцсетям. Наиболее популярными стали картинки, в которых авторы вообразили, как историю Иваныча осветили бы на своих каналах разные популярные блогеры. Например, в мемах киноблогер Евгений Баженов, он же BadComedian, сравнивает фильм со знаменитым «Левиафаном» Андрея Звягинцева. Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) берет интервью у того самого Иваныча.

Кроме того, в обзорщики фильма пользователи соцсетей записали Дмитрия Гоблина Пучкова, кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который как будто бы назвал выдуманное произведение главным фильмом десятилетия, а также ряд политических блогеров. При этом в мемах были показаны еще и стереотипные портреты типичных зрителей этих инфлюэнсеров

Дальше — больше. Авторы мемов представили скриншот фейковой страницы о фильме из «Википедии». В ней утверждается, что картину сняли в 2023 году и даже показали на Каннском кинофестивале. Согласно такому же ненастоящему скриншоту якобы из статьи РИА Новостей, в Каннах картину одарили семиминутными овациями.

«Дико напряженный фильм, у него отлично написаны диалоги, периодически сюжет выдает неиронично крутые повороты», «Переоцененный фильм: пустой, вымученный, уныло-морализаторский», «Просто плагиат с известной в узких кругах испанской драмы "Перцы Хорхе" 1973 года. Наши киноделы, как всегда, ничего своего придумать не могут», — шутили другие пользователи «Гончаров», над которой в интернете смеялись в 2022 году.

Постепенно грани между реальностью и вымыслом все больше стирались. У фильма появился полноценный обзор на Гая Ричи.

"Сюжет картины развивается вокруг уже немолодого Ивана, известного в деревне как Залупа Иваныч — такое прозвище ему дали за своенравный и упрямый характер. Он живет с женой Мариной и троюродным братом, бывшим бандитом Васей, которого в деревню отправили на исправление. Но внезапно их мир переворачивается с ног на голову, когда Иван находит у себя в огороде старый сундук, полный бриллиантов"

Кроме того, пользователи Netflix и отзывы мировых знаменитостей, в том числе кинодеятелей, — все это, конечно, тоже было полностью выдуманным. Выяснилось, что мэтр Мартин Скорсезе картину Хидео Кодзима, напротив, причислил ее к своим любимым российским фильмам.

Хотя в итоге мем о картине про загадочного жителя российской провинции и получил абсурдный оттенок, отойдя от своего первоначального значения, многие пользователи по-прежнему трактуют его как иронию над молодежью. «Это мем, который высмеивает то, как легко современному поколению продать тот же самый продукт, который они высмеивают, всего лишь поменяв этикетку и нагнав хайпа», — объяснили в Twitter.

Кто такие пориджи

Слово «поридж» (от английского porridge — «овсяная каша»), которым саркастически называют молодых людей, презирающих все отечественное и обожающих зарубежное, даже когда речь идет об одних и тех же предметах и явлениях, стало употребляться в Рунете примерно с 2020 года. Началось все с фотографии обычной на вид овсяной каши, которая в меню московского кафе была обозначена как «овсяный поридж с малиной». Кадр попал в руки некоего любителя мемов, и на имиджборде «Двач» появилось изображение, на котором типичный зумер грустит при виде обычной овсянки с ягодами, но радуется, видя абсолютно то же самое блюдо под названием «овсяный поридж с малиной».

«Это не шашлык, это барбекю», «Не бомж, а дауншифтер», — шутили в комментариях пользователи «Двача». А вскоре появились новые мемы на эту тему, в которых поридж негодует от обычных пельменей и приходит в восторг от их японского аналога гёдза, масленичным блинам предпочитает американские панкейки, а обычному бутерброду с колбасой — сэндвич. Тренд распространили и на несъедобные явления: огород против «плэнтспейса», колхоз против «опенэйр-коворкинга», авоська против шопера. Кроме того, зумер в мемах поклонялся природе зарубежных стран, но считал такие же российские виды некрасивыми.